Åbner verdens mindste storcenter

Den kendte producer og sangskriver Remee er vant til at have mange jern i ilden. På sit CV kan han blandt andet skrive 'X Factor'-dommer, restauratør, natklubejer og realitystjerne.

Lørdag aften afslørede han endnu et projekt, da han mødte op på den røde løber til TV2's store indsamlingsshow 'Knæk Cancer':

- Jeg har faktisk lige åbnet en butik i går. Det er Social Works' butik 'The Worlds Smallest Mall' (Verdens Mindste Storcenter, red.), fortæller han.

Åbner i baglokale

Sammen med kæresten, Mathilde Gøhler, er Remee medejer af firmaet Social Works, der ifølge virksomheden selv har til formål 'at drive virksomhed inden for medie- og reklamebranchen'. Det er dog detailhandel, de har kastet sig over:

- Butikken ligger i Lille Kongensgade ved siden af vores restauranter Skindbuksen og Underbuksen. Jeg fandt ud af, at der var et lille lokale ved bagindgangen, som var ledigt, siger Remee og uddyber:

- Så gik vi ind og sagde, 'man må kunne lave verdens mindste indkøbscenter her, hvor du kan få alle de ting, vi har i webshoppen, men som ikke har en fysisk tilstedeværelse eller en stor butik'.

Hvis man undrer sig over, hvordan man pakker en helt webshop ind i et lille baglokale, er løsning relativt enkel: Hvis der er et produkt, butikken ikke har i den størrelse eller farve, man skal bruge, kan man bestille det hjem til sin adresse direkte fra butikken.

- Efter de flestes opfattelse er retail (detailhandel, red.) jo dødt, men hvorfor er det det, spørger Remee retorisk.

Remee er ikke en mand, der står på hælene, når han øjner en ny mulighed for at tjene penge. Foto: Linda Johansen

Mistede mor

Den nyslåede storcenter-indehaver mistede selv sin mor til kræft som blot 27-årig, hvilket har påvirket ham meget. Det var dog ikke det, der fik ham til at komme 'Knæk Cancer' lørdag:

- Det har selvfølgelig påvirket mig selv, min familie og hele mit liv rigtig meget, men jeg var kommet under alle omstændigheder, siger han.

Selvom han har haft sygdommen helt inde på livet, er det ikke noget, han lader styre sin hverdag.

- Selvfølgelig skal man passe på sig selv. Det gør jeg også relativt meget, men jeg vil ikke sige, at jeg lever mit liv efter ikke at skulle få kræft, siger han og fastslår, at man skal huske at nyde tilværelsen.