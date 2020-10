Aagaards nære ven: - Han har levet et dobbeltliv

Debattøren og radioværten Nima Zamani, der er ven af Mads Aagaard, kendte til den hjemsendte DR-vært Mads Aagaards temperamentsproblemer, men ikke til hans krænkelser af kvinder.

Det fortæller en tydelig berørt Nima Zamani, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen tirsdag eftermiddag.

Her indvilliger han i for første gang i offentligheden at tale om sin oplevelse af hele sagen om Mads Aagaard, efter flere på de sociale medier har beskyldt ham for ikke at gribe ind og for at være velvidende om Mads Aagaards krænkende og chikanerende adfærd.

- Jeg var klar over, at han (Mads Aagaard, red.) har vanvittige problemer, og at han har haft et kæmpe temperament, som også til tider er gået ud over vores venner. Og det har jeg taget afstand fra, erkender Nima Zamani over for Ekstra Bladet.

- Jeg har længe forsøgt at få ham til at søge hjælp, men jeg anede ikke, at der også var tale om seksuelle krænkelser af kvinder, siger han videre.

Nima Zamani, der blandt andet er klummeskribent hos Ekstra Bladet, kendte til Mads Aagaards temperatmentsproblemer.

Ifølge Nima Zamani blev han først bekendt med den del af sagen i forbindelse med Berlingskes afsløringer søndag.

- For halvanden uge siden fortalte Mads mig, at der ville komme de her afsløringer om ham. Det er først der, jeg finder ud af, at det her også er gået ud over en lang række kvinder, og hvad der egentlig foregår, siger han og understreger, at han er 'meget chokeret over hele situationen'.

- Mange undrer sig jo over, hvordan man som så nær en ven ikke har kendt til det her. Hvad tænker du om det?

- Nu er stemningen jo den, at alle har vidst det. Men jeg vidste det ikke. Jeg har ikke siddet med hans telefon og set, hvad han har skrevet til en række kvinder, eller været fluen på væggen til nogle af tingene. Det har været så forfærdelige ting. Det har han skjult for mig, og han har levet et dobbeltliv, siger han og fortsætter:

- Jeg tager afstand fra det, men jeg har ikke kendt til det. Han har med næb og klør gjort alt for at skjule de her ting for mig, hvilket er klart, fordi det ikke er noget, han er stolt af, understreger han.

Mads Aagaard er blevet sendt hjem fra DR, hvor han er vært på 'Shitstorm' på P1, mens de undersøger sagerne mod ham nærmere. Foto: DR/Anders Beier

Nima Zamani understreger, at han er meget påvirket af sagen.

- Jeg virkelig ked af alt det her. Jeg har kendt ham i mange år, men han har tilsyneladende et fucked up magt- og kontrolproblem, når han udlever sit værste jeg. Han har kigget mig dybt i øjnene og løjet og løjet og løjet, siger han og tilføjer:

- Men der er ingen, der skal have ondt af mig. Det er de pårørende og dem, der er blevet krænket, man skal tænke på, for det er dem, der går igennem en svær tid.

De seneste dage er Nima Zamani blevet mødt med hård kritik på de sociale medier. Her beskylder flere ham for at have billiget Mads Aagaards opførsel. Den udlægning kan debattøren dog ikke genkende.

- Der er mange, der anklager mig for ikke at have grebet ind. Jeg støtter og billiger det slet ikke, og jeg synes derfor, det er dybt ubehageligt at blive beskyldt for noget andet, siger han og fortsætter:

- Mads har gjort nogle forfærdelige ting, og jeg vil hjælpe ham med at stoppe med at gøre den slags ting, og hvis folk er uenige i, at han skal have hjælp til at stoppe med at gøre de her ting, må de være uenige i det.

Mads Aagaard: Jeg vil søge hjælp Mads Aagaard Danielsen vil overfor Berlingske ikke kommentere de konkrete sager, men skriver i en besked: 'Jeg må skamfuldt erkende, at mit forvoksede ego og mit infantile temperament har betydet, at jeg ikke har været i stand til at indse karakteren af mine handlinger, før de blev fremlagt for mig på en gang. Den næste tid vil jeg søge hjælp hos professionelle og mine nærmeste', skriver han i en sms til Berlingske. Ekstra Bladet har flere gange i den forløbende uge forsøgt at få en kommentar fra Mads Aagaard Danielsen. Ekstra Bladet har været i kontakt med en række af de kvinder, der står frem og fortæller krænkende oplevelser om Mads Aagaard i Berlingske. De har ikke ønsket at fortælle yderligere om deres oplevelser til Ekstra Bladet.