Åh nej! 'X Factor'-deltager ramt af sygdom

Få deltagere har skabt røre i årets 'X Factor' som rapduoen Bea og Maria.

Først blev de haglet ned efter deres audition, hvor de fortalte om at køre i stor Audi og livet i 'ghettoen' i Sønderborg'. Senere blev de folkeje med deres version af Nicki Minajs 'Anaconda'. Her gik de viralt på YouTube, hvor videoen i skrivende stund er set knap 2,2 millioner gange.

Men få dage før det hele går løs, er der grund til at ringe med 'breaking news'-klokkerne. For da pressen mødte deltagerne onsdag, var der ingen Maria.

- Hun har det ikke særlig godt. Hun er ramt af influenza og skal blive klar til fredag, så hun tager den lidt med ro nu, forklarede Bea til Ekstra Bladet.

Hun erkendte, at timingen ikke var ideel.

- Nej, men vi må håbe på det bedste. Du ved, altid når man skal gøre sig klar til et eller andet stort, så rammer sygdommen.

- Er hun rask nok til, at I kan øve jer. Det er jo lige om lidt, at I skal på scenen?

- Hun er ved at blive rask igen, så jeg håber at se hende i morgen. Hun tager det stille og roligt, så hun er i hvert fald klar til fredag, lød det fra Bea.

Oh Land måtte træde til i stedet for Maria, der er sengeliggende med influenza. Foto: Mogens Flindt

Klar på Kim Larsen

Hun forklarede, at hun er meget spændt før på fredag og glæder sig til at vise, hvad de kan. Det bliver dog svært at overgå 'Anaconda'-præstationen, som affødte så stor respekt og positiv energi omkring rapduoen, at de også blev helt forbløffede selv.

- Vi vidste, at den ville gå viralt, men ikke så meget. Vi vidste godt, at folk ville kunne lide den der guldklump med twerking, men jeg troede ikke, at den ville gå så meget viralt. Det er luksus nok, lød det fra Bea, der fortsatte.

- Det er chokerende, for efter vores audition var der meget negativ respons.

Gruppen har vist, at den kan rappe, men også at det halter lidt, når det gælder sang. Hun frygter dog ikke, at der kommer et liveshow, hvor deltagerne skal fortolke eksempelvis Kim Larsens sange.

- Kim Larsen? Det kan vi godt. Til bootcamp skulle det være stille og roligt med et klassisk klaver, og den sang lavede vi også til vores egen. Det kunne vi også gøre med Kim Larsen. Det er ikke, fordi vi slet ikke kan synge. Det kan vi godt, forsikrede Bea, der nyder sin nye stjernestatus.

- Jarh man. Folk genkender en, det er de i hvert fald begyndt på. I Sønderborg kender alle én, men i København er det også stille og roligt begyndt. Folk kommer over og vil have billeder og sådan noget. Selfies. Jeg har også skrevet en autograf til kantinedamen på min skole. Det er mega fedt, det er sådan noget, man har drømt om, siden man var lille, du ved. Jeg føler mig som en stjerne.

- Skal I op og twerke igen på fredag?

- Narj man. I skal se noget andet. Vi kan andet end at twerke, grinede Bea.

Du kan se interviewet med den unge rapper i videoen over artiklen.