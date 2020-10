Ålen i modvind: - Jeg er et sjofelt svin

I sidste uge deltog medstifter af Zentropa Peter Aalbæk i P1 Debat om den metoo-sag, som fik Morten Østergaard til at træde af som leder af Radikale Venstre.

Efterfølgende er et klip fra debatten blevet delt på P1s Facebook-profil. Flere af Peter Aalbæks udtalelser har fået kommentarsporet på Facebook-opslaget til at gløde.

- Jeg står ærligt ved, at jeg er et sjofelt svin, siger Peter Aalbæk først i klippet.

- Jeg har det rigtig dårligt

Senere i udsendelsen spørger værten, Gitte Hansen, om Peter Aalbæk selv lægger hånd på kvinders lår.

Til det svarer han, at det gør han 20-30 gange om dagen. Det forarger særligt forfatter og tidligere medlem af Folketinget Özlem Cekic, som stiller sig uforstående over for filmproducentens udtalelser.

Usmageligt og uacceptabelt

Da Ekstra Bladet taler med Özlem Cekic mandag formiddag, er hun fortsat forarget over Aalbæks udmeldinger i debatten.

- Vi diskuterer tit om sexisme findes, og hvor går grænsen, og hvornår er det sexisme, og hvornår er det ikke. Men jeg har faktisk ikke mødt nogen som Peter Aalbæk, som på den måde står ved og synes, det er fedt, siger hun.

- Det er et kulturelt problem i Danmark, siden så mange kvinder oplever sexisme. Men der har bare hidtil ikke været nogen mænd, der har sagt, det gør jeg bare, fortsætter den tidligere politiker.

Özlem Cekic kalder Peter Aalbæks udtalelser i P1 Debat for groteske og grænsende til bizarre. Foto: Mads Nissen/Polfoto

Peter Aalbæk fyret

Özlem Cekic mener ikke, at Aalbæks adfærd bør reduceres til provokation i debatten.

- Jeg synes, det er under al kritik, at han kan stå der og snakke om kvinder, som om de bare var et stykke kød.

- Jeg synes, det er usmageligt. Jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt. Men min forargelse går mere ud på, at der nogen, der reducerer det til at sige, han er bare provokatør, siger hun.

- Det skal bare stoppe. Det er da ikke i orden, slår Özlem Cekic fast.

Kritikken preller af

Peter Aalbæk har ikke noget problem med, at debatten raser på Facebook.

- De må hjertens gerne være uenige med mig. Det er deres demokratiske ret, så længe jeg har min demokratiske ret til at sige og gøre, som jeg har lyst til, siger han til Ekstra Bladet.

Han er heller ikke påvirket af Cekics kritik i udsendelsen.

- Det er hendes frie ret at blive forarget. Jeg skal bare igen fastholde min ret til at sige og gøre, som jeg har lyst til. Det er et frit land. Ordet er frit. Og så må folk jo smide mig på bålet, hvis de har lyst til det, siger den 64-årige Aalbæk.

Aalbæk med provokerende udmelding

Peter Aalbæk mener ikke, at ansvaret ligger hos ham.

- Det er frie, stærke selvstændige kvinder - de kan selv sige fra. Og ellers må de se at lære det, siger han.

- Vi kan jo ikke have et samfund, hvor vi pakker alle ind i vat, og betragter den hvide veluddannede kvinde som et offer.