Ålen om manifest: - Jeg har fået mundkurv på

Det er ikke meget, den skandaleramte filmproducent kan få lov til at udtale sig om den nye kampagne #Time's Up

1180 mennesker med tilknytning til filmmiljøet i Danmark har allerede skrevet under på, at de vil sætte en stopper for krænkelser på arbejdspladsen.

Det har de gjort med et manifest, der er blevet døbt #Time's Up efter den amerikanske version, der fik alle stjernerne til at bære sort ved dette års Golden Globe uddeling.

Blandt de mange underskrifter finder man store danske stjerner som Ghita Nørby, Trine Dyrholm, Nikolaj Coster-Waldau, Sofie Gråbøl og Pilou Asbæk

Underskriverne ønsker en 'ny kultur med nultolerance over for sexisme, seksuel chikane og seksuelle overgreb i den danske film- og scenekunstbranche'.

Desuden ønsker de et farvel til 'tavshedskulturen og de patriarkalske strukturer' i branchen, oplyses det.

- Jeg skriver under for at gøre noget ved magtmisbrug, komme overgreb og sexisme til livs og for at skabe trygge og sunde arbejdsmiljøer i min branche. Og, ja, forhåbentlig også i andre brancher, siger skuespiller Ditte Hansen, der blandt andet er kendt for serien Ditte og Louise, til Politiken.

Ålen er ikke på listen

Men det er langt fra alle, der har fået skrevet under på manifestet endnu. Et hurtigt kig på den voksende underskriftindsamling viser, at Peter Aalbæk er en af dem, der ikke har fået sat sin digitale signatur på manifestet.

Det er dog ikke meget den skandaleramte filmproducer kan få lov til at sige, da Ekstra Bladet ringer til ham.

- Jeg har fået Zentropa-mundkurv på, lyder det fra Ålen.

Kan du så slet ikke sige noget om manifestet?

- Nej, det kan jeg ikke, men jeg kan love dig for, at det bobler indeni mig, fortæller han.

Ålen glæder sig til, at han igen kan få lov til at udtale sig. Foto: Linda Johansen

Ingen indflydelse

Peter Aalbæk har været i noget af et stormvejr, efter ni kvinder anklagede ham for upassende opførsel og mobning på arbejdspladsen.

Det betød, at ledelsen hos Zentropa i november sendte et internt brev ud, der fratog al Ålens indflydelse i filmselskabet.

- Peter har fremover ingen indflydelse på den daglige ledelse af selskabet. Han deltager ikke i ledermøder. Peter har ingen indflydelse på elevuddannelsen og har ikke længere elever under sin ledelse.

- Peter må per dags dato ikke udtale sig på vegne af Zentropa, lød det i brevet.

Manifestet, der bliver kaldt #Time's Up, er en reaktion på mere end 500 vidnesbyrd om sexisme, sexchikane og seksuelle overgreb i filmbranchen. De er blevet delt i en hemmelig Facebook-gruppe for kvinder i den danske film- og scenekunstbranche.

