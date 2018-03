Aamund taler ud om sexchikane

- Jeg har selv været ude for så meget sexchikane, siden jeg var 13 år, at jeg kunne skrive en meget kedelig, stor roman om det. Jeg var en slags magnet for den slags.

I anledning af kvindernes kampdag har den 81-årige forfatter Jane Aamund været ved tasterne og skrevet en kronik i Berlingske om sine oplevelser med mænd, der forsøgte at tage sig friheder, gennem sit lange liv.

Hun glæder sig over 'metoo'-bevægelsen, som hun sammen med Lise Nørgaard anser sig som en slags foregangskvinde for.

De to kampfæller, Jane Aamund og Lise Nørgaard. Foto: Jesper Stormly Hansen /Ritzau/

'Man er nødt til at slå fra sig. Det var Lise Nørgaard også med på. Det er hun stadig. Hun har lige været sur over, at der står mænd og 'piller' ved hende, når hun er til reception'.

'Lise og jeg er altså langt foran 'metoo'-bevægelsen. Vi har slået fra os og ikke fundet os i det mindste, siden vi var unge. Ja, Lise er 20 år år ældre end jeg, men det er alligevel strengt og træls, at man kan forventer det, når man bliver så gammel'.

Tv-vært fyret for sexchikane

En yngre Jane Aamund fra 1990. Foto: Jesper Stormly Hansen/Ritzau/

Jane Aamund beskriver nogle situationer, hun har været udsat for.

En 'pervers' mand, der forsøgte at rage på hende i bussen, da hun var 13 år. En shipping-chef, der inviterede hende med op i lejligheden med et bestemt formål. En DR-chef, der stak hånden op mellem hendes ben og fik meget klemte testikler ud af forsøget. En chef på Berlingske, der pludselig begyndte at rage på hende under bordet.

'Jeg var virkelig skuffet over ham, for jeg beundrede hans skarpe intelligens og store viden'.

Der var også 'chefen for DR', der modtog hende i radiohuset ved at gå direkte hen til hende og klemme hendes brystvorter. Han fik en syngende lussing. Han kaldte hende sindssyg.

'Det var irriterende, for det var som om, det blev værre med den sexchikane. Jeg var ikke nogen engel, jeg havde mange kærester, men jeg måtte importere de fleste fra udlandet. De havde mere pli'.

Til Ekstra Bladet siger Jane Aamund, at hun ikke husker episoderne som noget grimt.

- Jeg var udsat for det, man som kvinde var udsat i den slags sager i mediebranchen dengang. Det var ikke noget, der fik mig til at bryde sammen eller føle mig undertrykt. Men jeg følte, det var irriterende at skulle udsættes for det, Min kronik handler om, at man som kvinde selv må sætte sine grænser, og det er det, jeg har gjort hele livet, siger hun.

Jane Aamund bor i dag i Vestjylland, men er ikke helt rask. Foto: All Over Press

Jane Aamund bor i dag i Lemvig i Vestjylland - i mange år plaget af cancer og andre dårligdomme, som har betydet, at hun som en anden, gammel veteranbil har været nødsaget til at få 'reservedele' opereret ind i kroppen.

- Men der er ikke noget i vejen med mit hoved, tilføjer hun.

Jane Aamund remser selv i kronikken problemerne op.

'... ny hofte, pacemaker i hjertet, stråleskader efter kræft-behandlinger og sonde i maven. Hver dag kommer der sygeplejersker eller sosu'er og fodrer mig. De er unge kvinder og kommer mange steder ud til enlige mænd, der misforstår situationen. De fortæller mig historier, og jeg glæder mig, fordi de heller ikke lader sig byde noget'.

Hun fortæller til Ekstra Bladet, at hun udsender en ny bog til april med titlen 'Samtaler om Natten', der handler om hendes oplevelser i det danske hospitals-system.