Ånder lettet op efter kræftundersøgelse

I november sidste år fik den danske komiker Mark Le Fêvre et stort chok.

Her opdagede en læge i forbindelse med en kontrol et modermærke på komikerens baghoved, der viste tegn på kræft.

Lægerne på Rigshospitalet tog ikke nogen chancer, og Mark Le Fêvre blev derfor indkaldt til operation, hvor kirurger fjernede et stort område ved hovedet.

Efterfølgende viste det sig til Mark Le Fêvres store lettelse, at der ikke var yderligere tegn på kræft.

Og her - seks måneder efter operationen - har han igen fået en positiv besked.

Til en kontrol tirsdag fik Mark Le Fêvre nemlig at vide, at der stadig intet kræft er at spore i hans krop.

'Halvårs-tjek efter min operation DONE! Alt ånder fred og ro!', skriver han i et opslag på Instagram og kommer i den forbindelse med en særlig opfordring:

'Pas på jer selv, og husk at gå til lægen'.

Meget lettet

Til Ekstra Bladet fortæller Mark Le Fêvre, at han er lettet efter kontrollen.

- Jeg er jo bare virkelig lettet. Der var ikke noget at komme efter, og jeg har klaret frisag, siger han indledende og fortsætter:

- Det er mærkeligt, for man har i mit tilfælde fået en god nyhed, men så fordi man skal til tjek, bliver man nervøs. Man når at køre sig selv lidt op, så man bliver rigtig lettet, når man får den besked. Der er ikke så meget rationale i det, for jeg burde ikke forvente at få dårlige nyheder, efter jeg jo fandt ud af, at det ikke var kræft, men jeg er vildt glad.

Sådan så Mark ud umiddelbart efter operationen. Foto: Privat

Opfordring

Selvom Mark Le Fêvre klarede kontrollen til ug, skal han den næste tid gå til regelmæssige kontroller.

- Jeg skal gå til kontrol i en kortere periode. Det er en kortere periode, end man normalt skal, fordi det jo viste sig ikke at være kræft.

For Mark Le Fêvre er det vigtigt at bruge sin egen historie til at komme med en opfordring til danskerne om, at de skal huske at gå til lægen, så snart de mærker de mindste symptomer eller forandring i deres krop.

- Ret skal være ret. Jeg er selv lidt hypokonder. Jeg plejer ikke at være langsom til at gå til lægen. Men i det her tilfælde var det noget, der blev opdaget tilfældigt, siger han og fortsætter:

- Hvis man går med noget, er det håbløst at vente, for det er et kapløb om tiden. Mit var jeg ikke klar over. Jeg havde vidst, jeg havde den ting (modermærke, red.) i mange år, og det er skræmmende at tænke på, at jeg havde gået rundt med det i lang tid uden at gøre noget, hvis det nu havde været kræft. Så det er faktisk en opfordring til alle om at gå til lægen, siger Fêvre og tilføjer:

- Og så kan jeg ikke sige tak nok til alle de dygtige læger. De løfter virkelig en stor byrde i denne her tid og gør et godt stykke arbejde.

