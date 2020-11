'Årets par' går fra hinanden

En æra i dansk reality er slut, da paradisoerne Jonass Jannec og Teitur Skoubo går fra hinanden.

I tv-programmet 'Paradise Hotel' blev de gode venner, og da færøske Teitur efterfølgende flyttede til Danmark, fik de en lejlighed sammen i Ørestad, København, som de døbte 'Stodderhytten'. Her boede også 'Paradise'-kammeraten Casper Haugaard.

Forholdet mellem de to paradisoer toppede i januar 2020, da de ved Reality Awards vandt kategorien 'Årets bedste par', men nu er en stor del af deres fortælling forbi.

Det bekræfter Teitur Skoubo over for Ekstra Bladet.

- Lejligheden er opsagt, den er fortid. Alle går hvert til sit. 'Stodderhytten' er i opløsning og eksisterer ikke mere, siger Teitur Skoubo på vanlig dramatisk manér.

Tordner: - Jeg er ved at gå amok

Flyttede til Danmark

Lejligheden er opsagt per 1. december. Parret er stadigvæk bedstevenner, fortæller Jonass Jannec, mens Teitur begrunder opsigelsen med, at det bare ikke længere fungerede optimalt at bo sammen.

- Vores ene roomie studerer og syntes ikke, det passede ind at bo her længere. Jeg er online coach og har min Instagram, så der er ikke så stille her. Jonass er her også, men han og Asta (Björk, red.) er kærester, så han vil ikke bo med mig mere. Han vil hellere Asta, siger Teitur med et glimt i øjet og tilføjer med et grin:

- Og tænk engang, nu flyttede jeg til Danmark for hans skyld.

I 2020 vandt de prisen som årets bedste par ved Reality Awards. Foto: Anthon Unger

Flytter sammen med søsteren

I stedet har Teitur og søsteren Sólbjørg fundet sig en lejlighed sammen, som de flytter ind i til december.

- Vi har fået en ny lejlighed, den er lækker og stor. Vi skal bo ved Amager Strand, så det bliver lækkert. Vi har boet i Ørestad længe, og det bliver lidt kedeligt. Der sker ikke så meget, siger Teitur Skoubo.

Smidt på porten

Selvom det for mange kan virke lidt for familiært at bo sammen med sin søster eller bror, efter man er flyttet hjemmefra, så er det helt normalt i Skoubo-familien, understreger Teitur, der da også har haft Sólbjørg blandt sine roomies i lejligheden.

- Vi har boet sammen før - også på Færøerne, det har vi gjort, siden vi var 19-20 år, der var et halvt år, efter jeg flyttede til Danmark, hvor vi ikke boede sammen, siger 25-årige Teitur Skoubo.