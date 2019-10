'Årgang 0'-babe i vild forvandling: - Glad for mave og røv

Mathilde Beuschau har været flittig med sin træning, og det har givet hende et flot resultat

'Det gik først op for mig i dag', sådan indleder Mathilde Beuschau fra 'Årgang 0' sit seneste opslag på Instagram, hvor den smukke 19-årige har delt et billede af sin forvandling, efter hun har trænet intensivt de sidste to måneder.

Det ses tydeligt på billedet, hvordan hendes mave og lår og blevet godt trænede, og til Ekstra Bladet fortæller den unge kvinde, at det ikke er det eneste, der har forandret sig.

- Jeg er mest glad for min mave og numse, efter jeg er begyndt at træne. Men faktisk er det hele min krop, der er forandret, så jeg er nok glad for det hele, fortæller hun.

Træningen har ud over at vise fysiske resultater også givet et mentalt boost til Mathilde.

- Jeg har bare mere overskud, og jeg er gladere. Jeg synes, at man bliver et bedre menneske af at træne.

'Det er sindssygt'

Det er noget tid siden, at hun begyndte at træne, men det var først efter, hun fik hjælp af en personlig træner, at de ønskede resultater begyndte at vise sig.

- Jeg så billedet af mig selv og tænkte: 'Det er jo sindssygt', der er virkelig sket noget, og det giver jo også god motivation til at fortsætte, fortæller Mathilde.

Det er dog ikke fordi, at den kønne 'Årgang 0'-deltager regner med at gøre karriere som bodybouilder eller noget i den retning.

- Det handler for mig om at være i god form. At se sig selv i spejlet og være tilfreds.

Mathilde Beuschau mener selv, at hun nok har taget tre kilo på i muskelmasse, og det er hun enormt glad for.

- Jeg har det bare rigtig godt for tiden. Jeg har fået min egen lejlighed, og jeg er bare glad for, hvordan tingene går lige nu.

