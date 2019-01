'Årgang 0'-deltager: Blev syg af at optage

I aften tager TV2 hul på sidste sæson af fortællingen om 'Årgang 0'.

Siden årtusindskiftet har kameraerne fulgt Rachel og Stephanies liv. Siden er Christian kommet til som hovedperson i den populære hverdagsdokumentar.

De fire 'Årgang 0'-børn nærmer sig 19 år. Foto: TV2

Frem til år 2014 var Emma Josefsen og hendes familie også en fast del af 'Årgang 0', men efter at have delt tre børnefødsler, optræk til skilsmisse og lukning af deres forretning valgte de at forlade programmet.

Den sympatiske familie fra Tarm har tidligere fortalt, at det var Emmas beslutning. Hun ønskede ikke, at hendes liv skulle følges af hele Danmark.

Et dårligt knæ var i første omgang deres forklaring på, at de trak sig, men her til morgen har nu 18-årige Emma fortalt i 'Go' Morgen Danmark', hvad der egentlig stod bag deres farvel.

Emma blev, som mange andre teenagepiger, ramt af stress. Det ønskede hun ikke at dele med hele landet.

- I starten ville jeg faktisk ikke tale om det i programmet, og der gik egentlig lang tid inden, at de fik mig overtalt til, at det var egentlig ok at tale om. Det var først, da jeg var kommet ud af det igen, fortalte hun.

Det hjalp hende ikke lige frem, at sige højt i 'Årgang 0', at hun var syg af stress. Heller ikke selvom hun havde det bedre, da optagelserne af den svære tid blev vist på tv.

- Man bliver mindet om, hvordan man havde det og hvorfor. Så fik jeg egentlig et ret stort tilbagefald. Så blev det sådan, at hver gang der skulle filmes til det, så fyldte det bare så meget, at jeg kunne ingenting. Jeg var syg hver gang, sagde Emma, der sammen med sine forældre tog konsekvensen.

- Jeg tror egentlig, at det var der, det gik op for os, at vi var nødt til at melde os ud, sagde hun i 'Go' Morgen Danmark'.

Emma Josefsen har ikke fortrudt sin beslutning. Tværtimod!

- Det har været dejligt at få lov til at være sig selv. Få lov til at start efterskole og HF uden at skulle have et kamerahold i ryggen og tænke på det.

Første program i den sidste sæson om 'Årgang 0' sendes i aften klokken 20 på TV2. Derefter er det dog ikke definitivt slut, har TV2 allerede fortalt.

Der er planer om at lave fire ekstra programmer ud fra den store mængde af råmateriale, som er blevet optaget gennem de sidste mange år.

Ideen er, at programmerne skal én hovedperson ad gangen, det vil sige, at Rachel, Christian, Stephanie og Emma får hver sit ekstra-program, der følger dem fra fødslen og frem.

