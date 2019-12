'Årgang 0'-deltager har fundet kærligheden

Livet kører på skinner for Oscar Elhauge, som har fået sig en kæreste, han er meget glad for

I starten af 2019 fik tv-seerne lov til at få et større indblik i livet hos Oscar Elhauge, efter han i flere år havde været med på sidelinjen i 'Årgang 0' som Christians storebror.

Her fik han sit eget program på TV2 Play, hvor seerne kunne se, at Oscar var flyttet hjemmefra og sammen med sin kæreste gennem tre år.

Forholdet varede dog ikke ved efter optagelserne, og i starten af januar gik de to fra hinanden, og han flyttede hjem til forældrene igen.

Se også: Stor 'Årgang 0'-overraskelse

Oscar (til venstre) sammen med lillebrødrene Christian og Ludwig. Foto: Camilla Hey/TV2

Den nu 23-årige Oscar Elhauge nåede dog ikke at være længe på singlemarkedet. Kort efter bruddet mødte han nemlig 22-årige Nanna, der til daglig studerer diakoni og socialpædagogik.

- Jeg har fået en kæreste, der hedder Nanna. Hun er rigtig sød og dejlig, og vi har det rigtig godt sammen, fortæller en glad Oscar til Ekstra Bladet.

Parret mødte hinanden gennem Facebook, hvor Nanna tog kontakt til Oscar. De to har været kærester siden februar, og i det seneste halve år har de også delt adresse.

- Jeg faldt først for hendes smukke udseende, og da vi kom tættere på hinanden, faldt jeg også for hendes skønne personlighed, fortæller den forelskede 'Årgang 0'-deltager.

Oscar Elhauge og kæresten Nanna har boet sammen det seneste halve år. Foto: Privat

'Det går rigtig godt'

Generelt har Oscar Elhauge det godt, og han føler, at livet kører på skinner.

- Siden sidst er jeg begyndt at tage kørekort, hvor jeg har bestået min teori, og der venter snart en køreprøve. Jeg er også kommet længere ind i mit studie, som også går rigtig godt, siger han og fortæller, at der stadig er lidt tid endnu, før han kan kalde sig færdiguddannet.

Oscar Elhauge er i gang med tredje semester og har derfor små tre år tilbage på uddannelsen. Herefter drømmer han om at blive lærer i musik, engelsk og hjemkundskab.

- Jeg tænker lidt forskellige klassetrin - altså, hjemkundskab er normalt 6. til 8. klasse - og med musik kunne jeg godt tænke mig at have de små til at starte med, og det samme gør sig gældende med engelsk, siger han og fortsætter:

- Jeg vil starte med at undervise på en folkeskole, og så må jeg se, hvor det bringer mig hen efterfølgende i fremtiden.

'Årgang 0'-stjerne ånder lettet op

Oscar Elhauge kan igen opleves tilbage på skærmen til januar, når TV2 sender afslutningen på 'Årgang 0'.

Her kommer der blandt andet et specialafsnit med Christian og resten af familien, hvor man kan få en opsummering af, hvad der skete, siden familien først dukkede op på skærmen.