'Årgang 0'-deltager hemmeligt gift

Siden 2000 har TV2-seere kunnet følge Stephanie van der Watt og hendes familie i dokumentarserien 'Årgang 0', der sendes sidste gang i starten af næste år.

Familien har været gennem en hel del forandringer, siden Christian van der Watt og hans daværende kæreste Christina Siguenza først tonede frem på skærmen med den nyfødte Stephanie, der i dag er 18 år gammel.

'Årgang 0'-Stephanies vilde familieliv

Men nu er der gode nyheder i den tidligere tv-familie - Christian Van Der Watt er nemlig blevet gift med kæresten Ditte, som han har dannet par med i knap fem år.

Christian Van Der Watt med sin kone, Ditte. Foto: Privat

Det skriver Realityportalen, der har talt med en nygifte far til tre.

- Vi blev gift på rådhuset, og efterfølgende gik vi ud og fik lidt god mad. Det føltes bare rigtigt for os at holde det helt privat, forklarer han til mediet.

'Årgang 0'-Stephanie jubler: Her er min nye kæreste

Til Ekstra Bladet fortæller han, at den glade begivenhed fandt sted i forrige uge - en måneds tid inden parret kan fejre fem år som kærester.

- Vi ville bare gerne holde det helt privat og helt intimt - vi er ikke til det helt store og prangende.

Hvad sagde jeres børn til, at I blev udelukket fra festen?

- De tog det helt fint, at de ikke var med til brylluppet, men de synes, vi skal holde en fest, så det har vi lovet, at vi gør her i sensommeren, forklarer den 36-årige Van Der Watt.

- Vi inviterer vores nærmeste og laver noget god mad. Det bliver helt 'low key', slår han fast om den kommende bryllupsfest.

Christian Van Der Watt har været gift før med Christina Siguenza, som han har døtrene Stephanie og Isabella med. Fra forholdet til ekskæresten Pia har han sønnen Tristan.

Også hans nye kone har været gift en enkelt gang før. Hun har en søn. På Facebook fremgår det, at Ditte har taget sin nye ægtemands efternavn.

Rachel fra 'Årgang 0' forulempet til Distortion

Ramt af kronisk sygdom

Tidligere på året kom det frem, at Christian Van Der Watt er ramt af den smertefulde sygdom kronisk nervebetændelse i lyskeområdet. Men sygdommen er heldigvis i bedring.

- Det går rigtig godt, og jeg har genoptaget mit fuldtidsarbejde, efter der er kommet styr på medicineringen. Og nu er jeg også blevet gift, så jeg kan næsten ikke bede om mere, lyder det begejstret.

Christina Siguenza med fire af sine fem børn. Fra venstre er det Isabella, Romeo, William og Stephanie. Foto: Camilla Hay/TV2

Også Stephanies mor, Christina Siguenza, ser ud til at have fundet kærligheden igen. I januar bekræftede hun over for Ekstra Bladet, at hun havde fået en ny kæreste.