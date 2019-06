'Årgang 0'-familie: Der var intet tab

Lars Ellebye glæder sig over, at han og Theresia Treschow-Kühl endelig fik solgt boligen - uden tab

Det var en glædens dag, da Theresia Treschow-Kühl og Lars Ellebye for nylig skrev under på salget af deres hus i Aabenraa.

De har haft den 194 kvadratmeter ejendom til salg i mere end to år og måtte gå omkring en million kroner ned i pris.

- Det føles godt, fortæller Lars Ellebye opstemt over telefonen til Ekstra Bladet.

Fik en god pris

Lars Ellebye og præsten Theresia Treschow-Kühl flyttede tidligere på året i en præstebolig i Felsted.

Theresia Treschow-Kühl har fået nyt job som præst i byen, der ligger ti kilometer fra Aabenraa.

Lars Ellebye fastslår, at parret er tilfredse med prisen, de fik for huset.

- Som man siger: Et hus er aldrig mere værd, end den pris man kan få for det.

- Og hvis det er den pris, man kan få for det, er det fint nok, og vi har ikke haft tab på det, siger han.

Salg gav ikke tab

Han understreger samtidig, at beløbet var tilstrækkelig stort, så de kunne betale deres boliglån ud.<AS>

Parret købte huset i 2009 for 4,2 millioner kroner og optog i forbindelse med købet et realkreditlån på 3,4 millioner kroner.

De satte første gang huset til salg i 2016 med en pris på 4.350.000 kroner og solgte det for 3.495.000.

- Vi har hele tiden afdraget på vores lån, så der var noget at give køb på, siger han.

En smuk kabale

Apotekeren og præsten, der er forældre til Rachel og David, kan nu dermed nøjes med blot at vedligeholde en enkelt bolig.

- Det er en kabale, der er gået op på smukkeste vis.

- Det betyder, at vi kun har et sted at bo og ikke skal koncentrere os om at vedligeholde to huse, siger han.