'Årgang 0'-familie i opråb: Hør nu efter

I øjeblikket arbejder landets sygeplejersker, læger og andet sundhedsfagligt personale på højtryk for at passe på danskerne i en tid, hvor coronavirus sætter pres på det danske sundhedsvæsen.

En af de danskere, der arbejder som sygeplejerske og tager sig af coronapatienter, er Louise Mulvad Beuschau, som af mange er kendt fra TV2-programmet 'Årgang 0', som hun og hendes familie, heriblandt datteren Mathilde, var en del af indtil 2007.

Hun oplever konsekvenserne af coronavirus på tætteste hold i kraft af sit arbejde som anæstesisygeplejerske på Hvidovre Hospital, og det har nu fået hendes mand, Martin Beuschau, til at komme med et opråb på de sociale medier, hvor han har delt et billede af sin kone i fuld beskyttelsesdragt.

Dagbog fra coronaland: - Jeg ser dem altså stadig

'Det her er Louise Mulvad Beuschau. Hun er anæstesisygeplejerske og godt gift med mig. Louise kæmper først og fremmest for at redde liv. Men også for, at vi kan få vores hverdag tilbage, så vores børn kan komme tilbage i skole, og vi alle kan komme tilbage til et normalt arbejdsliv', skriver han til opslaget, som har fået over tusind interaktioner, og fortsætter:



'Lad os hjælpe Louise ved at blive hjemme og holde afstand, når vi er ude, så Louise og hendes mange dygtige og uundværlige sundhedsfaglige kollegaer kan få os igennem coronakrisen med så få menneskelige tab som muligt. I mine øjne er de ikke bare hverdagens helte, men superhelte og skal lovprises og hyldes med kærlighed, dog på afstand - lidt endnu. Men bliv nu hjemme, så læger og sygeplejerske ikke skal prioritere blandt patienterne. Lad os give Louise og kollegaerne de bedst mulige forudsætninger for at redde så mange som muligt'.

Louise Beuschau har også selv delt billedet, som du kan se herunder:

Her ses Martin Beuschau sammen med datteren Mathilde, som man kunne følge i 'Årgang 0'. Foto: Linda Johansen

Påvirker familien

Til Ekstra Bladet fortæller Martin Beuschau, at han vælger at råbe op af en særlig grund.

- Jeg ønskede tidligt i processen at gøre opmærksom på, hvor meget vi skal værdsætte vores sundhedspersonale med fokus på min kone som anæstesisygeplejerske. De udsætter sig selv og deres egen familie for stor smittefare for at redde alle danske borgere. De gør det døgnets 24 timer og arbejder utrætteligt. I min optik skal de hyldes, værdsættes og vi som samfund skal sørge for, at de har de bedst mulige betingelser for at løse opgaven.

'Årgang 0'-mor: - Det er synd

Ifølge Martin Beuschau påvirker coronavirus lige nu deres familie rigtig meget. Han og resten af familien ser for eksempel ikke meget til Louise Beuschau, som stort set arbejder i døgndrift på Hvidovre Hospital.

- Louise tager alle de vagter, hun kan for at hjælpe. Hun er gået fra 32 timer til fuldtid+. Der er skiftende vagter, både nattevagter, aftenvagter og dagvagter. Påskeferien er droppet og erstattet med arbejde. Jeg er hjemme med børnene og forsøger at undervise og hjælpe med lektier i det omfang, jeg kan. Min ferie er opbrugt, så jeg får ikke løn i krisen, hvilket også påvirker vores økonomi, siger Martin Beuschau.

Her ses Mathilde (til venstre i rød) sammen med de andre børn fra 'Årgang 0'. Foto: Per Arnesen/TV2

Martin Beuschau fortæller, at hans kone tager alle forholdsregler for ikke at blive smittet, men at hun alligevel er bekymret for, at hun bliver smittet og hiver sygdommen med hjem eller med på arbejde.

- Louise tager alle de forholdsregler, hun kan, når hun arbejder. Værnemidler, dobbelthandsker, dobbeltkittel, maske, konstant afspritning. Der er en naturlig nervøsitet i forhold til, om Louise selv bliver smittet og dermed tager smitten med hjem - selvom Louise gør alt, hvad hun kan for ikke at være smittebærer eller selv blive smittet, siger han og fortæller, at hun blandt andet døjer med ondt i hænderne som konsekvens af den konstante afspritning.

Ifølge Martin Beuschau kan de hjemme i privaten også mærke, at Louise Beuschau er bekymret for situationen.

- Hun bekymrer sig om risikoen for smitte, og for om hun tager det med hjem. Hun bekymrer sig om, om det bliver værre, om sundhedsvæsnet kan følge med, og hvordan den efterfølgende arbejdsbyrde bliver. Naturligvis også om, hvor længe det bliver ved. Bekymring for om det personale, der ikke har de nødvendige kompetencer og erfaring, kan blive så pressede, at de også må melde sig syge, siger han og tilføjer:

- Louise er blevet opskolet fra anæstesisygeplejerske til intensivsygeplejerske i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Der er ved at være fyldt op på de eksisterende stuer, hvorfor der er flere stede på hospitalet, der må indtages til covid-19 patienter. Louise har mere end 20 års erfaring. Det hjælper hende, men mange har ikke samme erfaring og står med helt nye opgaver, der skal løses. De får det gjort og redder mange liv - det er motiverende, men så sandelig også demotiverende, at mange ikke klarer den. Gravide skal stadig føde, og der skal stadig foretages kejsersnit, så der er også andre patienter som skal have plads. Det er en udfordring for alle.

- Hvorfor er det vigtigt for jer at sætte fokus på, hvad Louise oplever på arbejdet?

- Som jeg også skriver i mit indlæg, så skal vi hjælpe os selv og sundhedsvæsnet med at sikre, at antallet af smittet bliver så få som muligt, så vores sundhedsvæsen ikke kollapser. Det gør vi ved at overholde de anbefalinger, myndighederne udstikker. Vi skal blive hjemme, undgå unødig kontakt med andre og være tålmodige, understreger han.