'Årgang 0'-familie jubler: Endelig skete det

I adskillige år har Stephanie Siguenza, som er kendt fra TV2-programmet 'Årgang 0', kæmpet for at få sin mormor og morfar tilbage.

Da hun var ganske lille besluttede de at flytte til Filippinerne, hvor Stephanies mormor er fra, og siden har besøgene været sparsomme. Men nu er de endelig flyttet tilbage til Danmark.

Det fortæller Stephanies mor, Christina Siguenza, i et opslag på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller Stephanie Siguenza, at hun er lykkelig over at have bedsteforældrene hjemme.

- Nu har jeg fået dem hjem, som jeg jo altid gerne har villet, og som vi har prøvet at få dem til i mange år, siger hun og tilføjer:

- Jeg forstår selvfølgelig godt, at min mormor var derfra, og at det var derfor, at de gerne ville bo der, men samtidig har jeg også altid været lidt misundelig over alle dem, der havde deres bedsteforældre tæt på.

Se også: 'Årgang 0'-stjerne jubler: - Det bliver dejligt

Husker farvel i lufthavn

Stephanie Siguenza husker ikke tiden omkring bedsteforældrenes afrejse i detaljer.

- Det eneste, jeg kan huske, fra da de tog afsted, er den dag, hvor vi står i lufthavnen og skal sige farvel til dem. Så kan jeg selvfølgelig huske de gange, vi prøvede at ringe derned, da jeg var lille, hvor vi måtte have fat i taletidskort for at få det til at fungere, for dengang var der jo ikke Skype, som vi har i dag, siger hun.

Stephanie med sin mor, Christina, og tre søskende. Foto: TV2

Hun har tidligere fortalt, at hun savnede det faste holdepunkt, som bedsteforældrene gav hende i en ellers turbulent barndom, og følelsen af at blive forkælet, når hun kom på besøg.

Nu skal hendes mormor og morfar igen bo tæt på, og hun glæder sig til at besøge dem i Korsør, hvor de har fået lejlighed.

- Vi bliver stadigvæk forkælet. Lige nu er de hos min mor, så der kan vi bare tage over og blive forkælet med god mad. Og så kommer de jo til at bo tæt ved, så jeg bare kan tage over og drikke en kop kaffe og hygge, siger hun.

Se også: 'Årgang 0'-stjerne: Endelig hjemme

Alene

Også Stephanies mor, Christina Siguenza, er glad over, at forældrene nu er tilbage i hendes liv.

- Det har været svært, for de fleste andre har jo deres forældre tæt på og har fået hjælp fra dem. Jeg har følt mig meget alene, og det har været en udfordring med skiftende vagter og børnepasning, siger hun og tilføjer:

- Børnene har jo også manglet deres mormor og morfar i hverdagen, selvom vi har talt sammen ofte over FaceTime. Men det er jo aldrig det samme alligevel.

Stephanie med sin kæreste til Zulu Comedy Galla i 2019. Foto: Mogens Flindt

Det var planen, at forældrene skulle rejse til Danmark tilbage i marts, men så kom coronavirussen i vejen, fortæller Christina Siguenza. Alt i deres landsby i Filippinerne lukkede ned, og fly på fly blev aflyst.

Nu har de været i Danmark i omtrent en måned, hvor de har været i karantæne hos Christina, til de var erklæret coronafri.

- Vi ses jo rigtig meget nu, for der er jo en masse der skal indhentes. I weekenden skal vi fejre min fødselsdag med filippinsk tema, så fredag skal Stephanie, min mor og jeg stå i køkkenet hele dagen og kokkerere, fortæller Christina Siguenza.