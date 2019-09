'Årgang 0'-Mathilde: - Jeg vil have en fast og fyldig røv

Mathilde Beuschau fra 'Årgang 0' har allieret sig med en realitystjerne for at få den numse, hun gerne vil have

Mathilde Beuschau, der er kendt fra TV2’s populære dokumentarprogram 'Årgang 0', har sat sig et mål. Hun vil have en god og fyldig røv.

På det sociale medie Instagram, hvor den 19-årige 'Årgang 0'-babe har over 33.000 følgere, afslører hun, at hun har allieret sig med muskelbundtet Jonas Korsgaard, der er kendt for sin deltagelse i realityprogrammet ’Love Island’.

Så vidt Mathilde Beuschau var det Jonas Korsgaard, der begyndte med at følge hende på Instagram. Men det var hende, der tog initiativ til, at han skylle hjælpe med hendes træning. Foto: Privat

'Min numse har været på en rejse langt væk fra min krop, men nu vil jeg gerne have, at min numse flytter hjem igen, og det skal Jonas hjælpe mig med over det næste stykke tid', skriver Mathilde Beuschau i opslaget, hvor hun har delt billeder af sig selv og Jonas i særdeles fitness-egnede outfits.

For Mathilde Beuschau skader det ikke ligefrem, at hendes nye personlige træner er 'røvlækker'. Foto: Privat

Til Ekstra Bladet fortæller den 19-årige 'Årgang 0'-stjerne, at hun i forvejen selv træner ret meget, men at hun følte, at hun 'gik død' i sin træning.

- Jeg lavede meget de samme øvelser, og jeg blev ikke rigtig øm i kroppen. Og jeg er måske ikke så god til at presse mig selv nok, så jeg havde ligesom brug for en, der kunne stå ved siden af mig og råbe lidt ad mig, siger Mathilde Beuschau.

Hun og Jonas Korsgaard, der er personlig træner, havde, gennem et stykke tid, fulgt hinanden på Instagram, og derfor fik hun idéen om at skrive til ham omkring sin egen træning. Hun spurgte ham, om han ville lave én til én-træning og 'råbe lidt ad hende'. Og det ville han gerne, fortæller Mathilde Beuschau.

- Så spurgte jeg ham, om han kunne tænke sig, at vi lavede et samarbejde, og det var han også med på - hvilket var pissefedt, for jeg har ikke råd til en personlig træner, når jeg er på SU.

- Det er bare rart, at jeg kan få lidt ondt i kroppen. Jeg synes bare, det har været en rigtig god træning, når jeg ikke kan gå dagen efter, siger 'Årgang 0'-baben til Ekstra Bladet. Hun og Jonas Korsgaard har indtil videre trænet sammen en enkelt gang, og det er der kommet en video ud af på Jonas Korsgaard Youtube-konto.

Han er jo røvlækker

Mathilde Beuschau kan ikke helt huske, hvornår og hvordan hun først begyndte at følge Jonas Korsgaard. Men hun er ikke i tvivl om, at hans veltrænede krop i sig selv blev en motivationsfaktor.

Foto: Privat

- Hvis jeg husker rigtigt, var det vist Jonas, der startede med at følge mig i sin tid. Og så fulgte jeg ham tilbage, og han er jo røvlækker, ikke, haha. Man skal finde sig en personlig træner, der er lækker, griner Mathilde Beuschau.

Hun har i første omgang sat sig et meget specifikt mål om en helt bestemt kropsdel, som ifølge hende trænger til at blive strammet op.

- Jeg går efter en god, fyldig og fast røv. Altså, jeg kommer jo aldrig til at få en røv som Kim Kardashian, og det vil jeg heller ikke have.

- Jeg er jo ikke født med en stor røv og kæmpe bryster, men jeg ved, at man kan træne sig til meget af det, og det er ligesom det, jeg fokuserer på. Så røven er lige nu første trin, og så kan alt andet, kondition og alt det, komme bagefter, siger Mathilde Beuschau til Ekstra Bladet.