'Årgang 0'-mor: De reddede os fra skilsmisse

I 2015 valgte Emma og hendes familie at trække stikket fra optagelserne til 'Årgang 0'. Både teenageren, der er blevet fulgt af et kamerahold, siden hun kom til verden, og hendes forældre trængte til en pause.

Familien Josefsen smækkede på ingen måde med døren, da de sagde farvel. Tværtimod. I dag er Emmas mor, Lene Josefsen, dybt taknemlig for, at familien var med i programmet. Også da det var svært. Hun er sikker på, at det har reddet hendes og Poul-Eriks ægteskab, da det knirkede, og parret var millimeter fra at gå fra hinanden for otte-ni år siden. Det siger hun til tv2.dk.

- Tilrettelæggeren Anne Hjort sagde til os: 'Det skal vi have gjort noget ved'. Og efterfølgende har vi haft rigtig mange snakke i interview-øjemed omkring det og fået problemerne belyst. Det meste har de jo klippet fra, så det er ikke med i programmerne. Det var mest deres hjælp til os, siger Lene Josefsen.

De mange interview-samtaler gik hen blev en slags parterapi for parret, der var gået skævt af hinanden, fordi de i hverdagens stress og jag havde glemt at tale sammen. Derudover stillede produktionen bag den populære hverdagsdokumentar en psykolog til rådighed.

Især folkene bag kameraet sender Lene Josefsen en stor tak. De blev ved med at stile spørgsmål - også de svære - til de ting, som familien glemte og måske undlod at tale om.

- Der er hele tiden blevet stillet spørgsmålstegn ved de ting, vi gjorde og sagde. Så vi har hele tiden over for hinanden skullet forholde os til, hvad den anden syntes, og hvad man i grunden selv mente. For eksempel da Emma begyndte at gå i byen og drikke alkohol. Så blev vi spurgt til: 'Hvad er jeres holdninger til alkohol?' Og sådan har der jo været mange ting under hele opvæksten. Det, tror jeg, har været supergodt, siger Emmas mor til tv2.dk.

Selvom Emma og hendes familie træk sig fra programmet for flere år siden, har den nu 18-årige pige sagt ja til at være med, når TV2 sender en række afslutningsprogrammer om de fire 'Årgang 0'-børn, der vil blive sendt efter sidste sæson. Den løber over skærmen i starten af 2019.

