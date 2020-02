'Årgang 0'-mor: - Det er synd

Siden år 2000 har vi hvert år kunnet se frem til TV2-succesen 'Årgang 0' på skærmen.

Her har vi kunnet følge Stephanie Siguenza og Rachel Ellebye, fra de blev født og indtil deres 18 års fødselsdag, Christian Elhauge siden 2008, hvor han afløste Mathilde Beauschau, indtil han fyldte 18 år, og Emma Josefsen fra år 2000 til 2016, hvor familien trak sig.

TV2 har netop sendte fire afsnit med henholdsvis Christian, Stephanie, Rachel og Emma, hvor de hver især så tilbage på deres tid i 'Årgang 0'.

Dette blev officielt afslutningen på det populære program, og det er noget, der ærgrer Rachels mor, Theresia Treschow-Kühl.

- Personligt synes jeg, at det er synd, at 'Årgang 0' stopper. Det har ikke noget at gøre med, at jeg skal promovere mig selv, men jeg synes, det er ærgerligt, fordi det kunne være spændende at følge historierne videre, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det interessante er jo danmarkshistorien, hvilket også er det, produktionen i sin tid solgte den til mig på. Bare sådan et eksempel som at se vores gamle fastnettelefoner i starten af programmet og så se, hvilken udvikling der er sket siden. Man tænker måske ikke, at der er sket så meget i Danmark fra år 2000 til 2020, men det er der jo altså bare, fortsætter hun og uddyber:

- På den måde kunne det være spændende at fortsætte 'Årgang 0'. Det skulle ikke bare ligge på Rachel, Christian og Stephanies skuldre. I stedet skulle det være en familiefortælling videre. Hvordan det går med dem på videregående uddannelser, hvordan det går os forældre, når børnene flytter hjemmefra, og vi går på pension. På den måde kunne danmarkshistorien fortsætte, og det er ærgerligt, at den ikke gør det, synes jeg.

Rachel sammen med far Lars, mor Theresia og storebror David. Foto: Bo Nymann/Ritzau Scanpix

Et helt års arbejde

Theresia ser tilbage på de sidste 20 år i 'Årgang 0' som en spændende oplevelse, og hun erkender også, at hun savner arbejdet med produktionsholdet.

- Grundlæggende har det været rigtig spændende, og det har været fantastisk at være med til at fortælle denne historie. Hvis vi havde syntes, det var forfærdeligt, havde vi ikke brugt 20 år af vores liv på det - helt gratis. Vi har brugt i hvert fald, hvad der svarer til et helt arbejdsår på 'Årgang 0'. For der har været ti filmedage om året i så mange år, forklarer hun.

- Jeg kan godt savne de folk, vi arbejdede sammen med. Men det ville jo nok alligevel fade ud for Lars og mig, for det ville være Rachel, der flyttede hjemmefra, der ville være i fokus. Det har det jo allerede været de seneste år, fortsætter hun.

Hun tilføjer, at det dog ikke helt er slut med 'Årgang 0' i hendes liv.

- 'Årgang 0' har været lidt som hobby, hvor man har det i en periode, og så laver man noget andet bagefter. Vi har jo heldigvis stadig vores 'normale' liv. Jeg holder dog foredrag om 'Årgang 0'. Her fortæller jeg både om, hvordan vi kom med, og så om det her med at være en helt almindelig kødelig dansker, der tilfældigt bliver en del af den her fortælling og et kendt ansigt.

