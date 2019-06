'Årgang 0'-Rachels tøj stjålet

Rachels forældre var i weekenden i Oslo for at besøge deres datter og svigerfamilien, men på vejen blev de udsat for et indbrud i bilen

Der ventede en grim overraskelse for Rachels forældre, da de lørdag morgen gik ned på parkeringspladsen i Gøteborg for at se til deres bil.

Parret skulle videre til Oslo for at besøge Rachel og Rachels kæreste, som er flyttet til Oslo, samt svigerfamilien, men der ventede dem et trist syn.

- Vi skulle køre til Norge med Rachels tøj, og så skulle vi parkere i Gøteborg undervejs. Vi kunne ikke holde ved vores hotel, fordi der var vejarbejde, og så var vi naive nok til at tro, at en oplyst parkeringsplads midt i byen med huse omkring var nok til, at bilen var sikker. Det var den ikke, sukker Rachels mor, Theresia Treschow-Kühl.

Det var dette syn, der mødte forældrene Theresia og Lars. Privatfoto

Hun fortæller, at der blev stjålet flere kufferter med både deres tøj og Rachels tøj - primært vintertøj og støvler, som hun skal bruge under sit sabbatår i Oslo. Sagen er nu politianmeldt og meldt til forsikringen.

- Det er en stor del af hendes garderobe, der er forsvundet et sted hen. Hendes dyne blev ikke stjålet, men kufferterne blev, fortsætter Theresia Treschow-Kühl.

Stjal eksamensgaver

Den kendte tv-mor fortæller til Ekstra Bladet, at hun ikke ved, hvor meget der blev stjålet for i kroner og øre, men der røg også flere ting med affektionsværdi.

- Jeg må indrømme, at jeg blev ked af det. Der lå også nogle eksamensgaver, hun har fået, som betyder noget. Det var skåle og vaser, men når man f.eks. køber noget tøj, er det jo, fordi man gerne vil have det, og det er ikke nødvendigvis sikkert, at man kan finde det igen. Der er også noget tøj, hun har købt i Argentina, det kan hun ikke få igen, forklarer moderen.

Rachel er flyttet til Oslo med kæresten. Foto: TV2

Da Ekstra Bladet fanger forældrene over telefonen, er de atter på vej hjem mod Danmark med ruden plastret til. De undrer sig over, hvad tyvene har forventet at få ud af indbruddet.

- Hvad skal de bruge det til? Det er en teenagers tøj. Tror de, vi gemmer millioner i kufferten? Det gør vi jo ikke, siger Theresia Treschow-Kühl.

Trods den triste oplevelse fortæller Theresia Treschow-Kühl, at mødet med svigerfamilien gik godt. Og direkte adspurgt, om Rachel føler sig glad og tilpas i det norske, lyder svaret kækt.

- Ja, det regner vi da med. Vi efterlod hende i hvert fald glad i Oslo. Hun bor lidt ude på landet, men det er et meget, meget smukt sted. Fra hvor hun bor, kan hun kigge over på et alpint skiområde med nogle lifte, så det er jo ikke så dårligt, siger far Lars Ellebye.