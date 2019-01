'Årgang 0'-Stephanie: - Jeg er ikke så god til at udnytte det

Tanken om at blive voksen, være myndig og runde de 18 år var ikke ligefrem en tiltalende tanke for Stephanie fra 'Årgang 0'.

Det fortalte hun i sæsonpremieren af hverdagsdokumentaren 'Årgang 0', der netop er løbet over skærmen på TV2.

På fredag fylder hun 19 og har dermed haft et helt år til at vænne sig til tanken om, at hun nu er voksen - sådan rigtigt.

- Jeg synes virkelig, at det var svært det der med at skulle være voksen.

- Jeg var og er der slet ikke mentalt. Jeg har et indre legebarn, der stadig fylder meget, og jeg kan rigtig godt lidt at være sammen med børn, siger hun til Ekstra Bladet.

Mens to af programmets andre hovedpersoner Christian og Rachel så frem til den dag, de kunne kalde sig voksne, gå lovligt i byen og i det hele taget bestemme selv, havde Stephanie det noget anderledes.

- På nogle punkter har det da været rart at få en voksens rettigheder, men jeg har ikke været så god til at udnytte det. Jeg går ikke så meget i byen, og jeg har ikke behov for at spille voksen, siger hun.

Stephanie med sin far, Christian, og to af sine fem søskende. Foto: TV2/Camilla Hey

Stephanie har dog alligevel taget hul på den del af voksenlivet, der medfører, at man flytter hjemmefra. Den snart 19-årige kvinde er flyttet ind hos sin kæreste, Jeff, og hans forældre.

- Jeg bor i deres hus nu inde i Slagelse. Det er virkelig rart at bo i byen, siger Stephanie, der til sommer kan kalde sig HF-student.

- Det var egentlig meningen, at jeg skulle have haft mit eget sted, men nu bor jeg hos Jeff. Om kort tid flytter vi ind på førstesalen i huset, som vi får for os selv, men det skal lige laves færdig først, siger hun.

Da Stephanies forældre var på hendes alder, var de allerede blevet mor og far første gang, og få år efter kom hendes lillesøster til verden. Det mønster er ikke et, som 'Årgang 0'-deltageren ønsker at kopiere.

- Jeg skal ikke have børn lige foreløbig. Det er jeg slet ikke klar til. Jeg kan godt lide børn, men jeg skal ikke have et lige nu, siger Stephanie, der overvejer at læse til lærer.

- Men først skal jeg have et sabbatår. Jeg har allerede søgt job som vikar på en skole. Så kan jeg for alvor få prøvet, om det er noget for mig, siger hun.

Andet program i den sidste sæson om 'Årgang 0' sendes tirsdag i næste uge klokken 20 på TV2. Derefter er det dog ikke definitivt slut, har TV2 allerede fortalt.

Der er planer om at lave fire ekstra-programmer ud af den store mængde af råmateriale, som er blevet optaget gennem de sidste mange år.

Ideen er, at programmerne skal én hovedperson ad gangen. Det vil sige, at Rachel, Christian, Stephanie og Emma får hver sit ekstra-program, der følger dem fra fødslen og frem.

