'Årgang 0'-Stephanie: - Jeg skjulte sandheden for alle

Siden årtusindeskiftet har danskerne kunne følge 19-årige Stephanie Siguenza liv i TV2-serien 'Årgang 0', men nu fortæller hun i et åbenhjertigt interview med selvsamme medie, at vi langt fra fik den fulde historie i tv-udsendelserne.

Hun har nemlig haft en opvækst, der var præget af vold, kaos og talrige flytninger.

- Der har været mange ting, som man ikke burde have oplevet på min alder, kan man sige. Og jeg har påtaget mig et ansvar, jeg ikke skulle have haft, fortæller hun blandt andet i interviewet.

- Vi er flyttet så mange gange, min mor og far er blevet skilt, har fået nye kærester, min mor blev udsat for vold, så flyttede hun til Sverige, ny kæreste, ny flytning, og alt sådan noget.

Bedsteforældrene rejste

Før Stephanie Siguenza overhovedet havde nået skolealderen, havde hendes barndom allerede budt på lidt af hvert.

- Fordi jeg var så lille, husker jeg ikke så meget af det, andet end fornemmelsen af, at det var turbulent, fortæller hun.

- Min mor og far blev skilt, da jeg var to år. De fandt dog hurtigt sammen igen, min mor blev gravid, og de fik Isabella, da jeg var tre år. På det tidspunkt havde vi allerede boet fem forskellige steder, har jeg sidenhen fundet ud af. Så gik de fra hinanden igen, og min far røg i fængsel.

Bedsteforældrene blev derfor Stephanie Siguenzas trygge ramme i livet. Hendes mormor og morfar boede på en stor gård på landet, hvor det vrimlede med dyr og omsorg.

- Når jeg besøgte dem, var det som at komme på ferie. Her blev jeg forkælet og fik den der ekstra kærlighed, og et ekstra stykke kage, siger hun.

Fornøjelsen blev dog kort, da bedsteforældrene flyttede til Filippinerne, før hun var fyldt seks.

- Det kom helt uventet for mig. Jeg var kun fire-fem år og havde jo ikke været inde over processen, hvor beslutningen blev taget. Jeg savnede dem, og jeg husker også nogle gange, hvor jeg var rigtig ked af det.

Mor flyttede

Kort efter fandt moren sammen med en ny mand, Martin, som hun fik to sønner med. For lille Stephanie Siguenza stod det dog klart, at forholdet ikke var sundt.

- Jeg forstod jo, at da hun var sammen med Martin, var det ikke godt. For hun var hele tiden ked af det, fortæller hun.

- En dag, hvor jeg sad inde på mit værelse, kunne jeg høre, at min mor råbte. Pludselig lød det som om, at der var nogen, der tabte noget. Sådan et ordentligt klask. Og så blev der helt stille. Så kunne jeg høre, at min mor begyndte at stå og snøfte eller sådan smågræde.

Folkeskolen blev derfor Stephanie Siguenzas nye frirum.

- Her kunne jeg være sammen med vennerne og have det sjovt. Der var orden på tingene og en følelse af sammenhold og tryghed. Jeg kom hen til nogle voksne, som støttede mig og sagde, at jeg godt kunne finde ud af det, fortæller hun.

Fornøjelsen var dog kort, da hendes mor kort efter flyttede til Sverige med en ny fyr ved navn Jeppe. Derfor rykkede Stephanie Siguenza og søsteren, Isabella, hjem til deres far.

- Hjemme hos far var tonen ofte hård og kontant. Det gjorde, at Isabella og jeg blev bange for at sige noget til ham eller spørge om ting, vi gerne ville. For vi vidste aldrig, hvordan han ville reagere, siger Stephanie Siguenza.

Da hun efterfølgende fik at vide, at hendes skoleklasse måske skulle splittes op, og hun derfor risikerede at blive skilt fra sine venner, begyndte kiloerne at rasle af Stephanie.

Da hun blev konfirmeret, var hun blevet så mager, at hun dårligt nok kunne holde kjolen oppe.

Første i familien

I ottende skoleår blev hendes klasse splittet op, og hun måtte blandt andet vinke farvel til sin gode veninde Freja, der rykkede over på en efterskole.

Selvom tiden var hård, begyndte det dog at gå fremad for Stephanie Siguenza rent fagligt.

- I 10. klasse blev det hele meget bedre. Freja vendte tilbage fra efterskole, og jeg kom i klasse med nogle, som jeg havde det godt med. Jeg havde valgt en kreativ linje, og vi var en ren pigeklasse, så fester var der ikke så mange af. Men jeg fik lov til at være mig selv og blev accepteret som den, jeg er.

Hun blev til sin store glæde optaget på HF i Slagelse, og var den første i sin familie til at tage en gymnasial uddannelse i en ung alder.

- Det betyder rigtig meget for mig, at jeg på den måde kan være et godt eksempel for mine yngre søskende og vise dem, at tingene godt kan lykkes, selvom man har haft det hårdt, siger hun.