'Årgang 0'-stjerne fik 12 i huen

To år på skolebænken på Slagelse Gymnasium og HF sluttede i går for Stephanie fra 'Årgang 0'.

Den unge pige, hvis liv har kunnet følges i hverdagsdokumentaren, siden hun blev født, sluttede af med bravour. Stephanie scorede et 12-tal ved sin sidste eksamen.

De seneste to år har hun fordybet sig i bøgerne for at færdiggøre sin HF, og da huen kom på hovedet stod både Stephanies familie og kæresten, Jeff, klar til at fejre hende.

Stephanie flyttede allerede under sit studie hjemmefra og bor nu sammen med sin kæreste hos hans forældre i Slagelse. Hun har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun overvejer at læse til lærer.

- Men først skal jeg have et sabbatår. Jeg har allerede søgt job som vikar på en skole. Så kan jeg for alvor få prøvet, om det er noget for mig, sagde hun i januar.

