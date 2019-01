'Årgang 0'-stjerne har fundet kærligheden

Der er amoriner i luften hjemme hos 'Årgang 0'-deltageren Christian Elhauge i Aarhus.

Han har nemlig fundet sig en kæreste.

Det fortæller han til Billed-Bladet.

- Vi kender hinanden fra Marselisborg Gymnasium, hvor Sarah går i 2.g, fortæller Christian Elhauge, der selv går i 3.g på selvsamme gymnasium, hvorfra han bliver student til sommer.

Christian Elhauge kendt fra 'Årgang 0' har fået en kæreste. Foto: Camilla Hey/TV2

Ikke så mange fester

Ifølge Christian Elhauge har det at få en kæreste ændret hans livsstil en del. I 'Årgang 0' oplever seerne, hvordan Christian Elhauge nyder at holde fester og tit får lov til at invitere venner hjem til en bajer eller to.

Men de mange fester er fortid nu.

- Det er meget hyggeligt at være sammen med Sarah, og jeg har skruet ned for festerne. Jeg er ikke længere ude og feste hver weekend, men jeg kan jo heller ikke bare ligge derhjemme alene. Så min faste rutine efter skole er, at jeg går i fitnesscenter og laver lektier, inden jeg forsøger at holde aftenen fri. Mandag spiller jeg fodbold på et lukket hold sammen med mine venner, og så er Sarah og jeg sammen hos hinanden nogle aftener om ugen og i weekenderne, siger 'Årgang 0'-stjernen til Billed-Bladet.

Se også: 'Årgang 0'-deltager er blevet single

Christian Elhauge sammen med sin lillebror Ludwig (til højre) og storebror Oscar (til venstre). Foto: Camilla Hey/TV2

Vil ud at rejse

Lige nu sender TV2 allersidste sæson af den populære dokumentarserie 'Årgang 0', hvor danskerne har fulgt Rachel, Stephanie og Christian, siden de var helt små.



Christian Elhauge har dog allerede nu styr på, hvad han skal efter gymnasiet, og når den sidste sæson af 'Årgang 0' er løbet over skærmen.

- Jeg vil ud og prøve mig selv af. Om det bliver et halvt eller et helt år i udlandet, må jeg se til den tid. Måske vil jeg gerne til Spanien, for jeg har haft spansk i gymnasiet, og min familie har et sommerhus på Mallorca. Jeg lever meget i nuet og tænker ikke så langt frem, for jeg er ikke nervøs for fremtiden, siger han og understreger, at han og Sarah nok skal få det til at fungere, selvom han rejser udenlands.

Se også: 'Årgang 0'-Stephanie: - Jeg er ikke så god til at udnytte det

Mens Christian Elhauge jubler over, at han har fundet kærligheden, så går kærlighedslivet mindre godt for hans storebror, Oscar Elhauge, lige i øjeblikket.

Han er nemlig gået fra sin kæreste, som han ellers for nylig var flyttet sammen med i en lejlighed i Aarhus.

- Når man er sammen hver eneste dag, bliver det hurtigt for meget. Jeg følte ikke, jeg havde så meget frihed, som jeg kunne ønske, har Oscar Elhauge fortalt om bruddet til tv2.dk.

Du kan se 'Årgang 0' og blive meget klogere på, hvordan det går med Christian og alle de andre hver tirsdag klokken 20.00 på TV2 eller på TV2 Play.