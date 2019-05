'Årgang 0'-stjerne: Her er min største tv-drøm

Stephanie van-der Watt drømmer om at danse vals, samba og cha-cha-cha i 'Vild med dans'

For første gang i sit 19-årige liv skal 'Årgang 0'-stjerne Stephanie van-der Watt i år ikke have sit liv dokumenteret af TV2.

Programserien, der har vist op- og nedture i Stephanie van-der Watt liv siden fødslen, fik en ende tidligere i år, hvor konceptets sidste afsnit blev sendt.

Dejligt privatliv

Over for Realityportalen påskønner van-der Watt, at hun har fået mere privatliv.

- Det har været dejligt med lidt privatliv, og at man ikke skulle tænke på, at man skal filmes. Jeg savner selvfølgelig menneskene bag.

- De har jo været en stor del af min opvækst, så det er helt klart nogen, jeg savner, siger hun til mediet.

Selvom der for blot nylig blev slukket for TV2's kameraer, drømmer Stephanie van-der Watt alligevel om atter at stå foran linsen.

Han har tidligere fastslået, at hun drømmer om at danse vals, samba og cha-cha-cha i 'Vild med dans'.

- Det er mit største ønske at komme med i 'Vild Med Dans'.

- Jeg elsker at danse, og jeg elsker programmet, så at komme med i ‘Vild med dans’ ville gøre mig ultralykkelig.

- Jeg er dog ikke blevet spurgt, men jeg håber da, at jeg måske bliver spurgt næste år, sagde hun sidste efterår til Realityportalen.