'Årgang 0'-stjerne jubler: Det skal jeg lave nu

Rachel Ellebye, der er blevet kendt i hele Danmark, efter man år efter år har kunnet følge hende og familien i 'Årgang 0', blev fredag international student fra Birkerød Gymnasium.

Det afslører hun på sin Instagram-profil.

Det var i fredags, at tre års hårde studier kulminerede, og Rachel Ellebye endelig kunne få studenterhuen solidt plantet på sit hoved af sin mor, præsten Theresia Treschow-Kühl, som mange nok også kender fra 'Årgang 0'.

Se også: 'Årgang 0'-stjerne: Her er min største tv-drøm

- Det er meget dejligt at være færdig, men det er også vildt på samme tid, siger en glad Rachel til Ekstra Bladet.

Siden år 2000 har man kunnet følge Rachel og hendes familie i dokumentarserien 'Årgang 0'. Foto: Thomas Marott/TV2

Fest med veninderne

Den flotte røde hue blev da også fejret i fin stil på dagen.

- Jeg spiste middag på Bakken med min familie, og senere tog jeg i byen med nogle venner, fortæller 'Årgang 0'-deltageren.

Selvom det stadig lige skal gå op for Rachel Ellebye, at hun nu kan kalde sig selv student, har hun allerede lagt planer for fremtiden.

Med huen følger nemlig også et helt nyt kapitel i hendes liv.

Se også: Bliver bombarderet med tilbud

- Jeg skal have et sabbatår, og så skal jeg søge ind på Københavns Universitet efterfølgende. Jeg vil gerne læse geografi, fortæller hun og afslører, at hun også påtænker at tage på en længere rejse med sin kæreste, Eirik, der kommer fra Norge.

Rachel Ellebye må dog vente lidt endnu med at få afsløret, hvad hendes karaktergennemsnit ender på. Karaktererne kommer nemlig først 6. juni.