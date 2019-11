'Årgang 0'-stjerne med overraskende udmelding

Snart kan du se meget mere til Emma Josefsen, der blev kendt for sin deltagelse i 'Årgang 0'

Det var til mange danskeres store skuffelse, at det i 2016 blev meldt ud, at Emma Josefsen og hendes familie valgte at trække sig fra 'Årgang 0' på TV2, hvor danskerne havde kunnet følge dem i mange år.

Men er du en af de seere, der har savnet at se noget til Emma Josefsen og resten af flokken fra Tarm, er der godt nyt.

Hun vil nemlig snart kunne opleves på skærmen igen.

Det afslørede hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber forud for fredagens semifinale i 'Vild med dans', hvor hun mødte op sammen med Stephanie Siguenza, der ligeledes er kendt fra 'Årgang 0'.

- Det går rigtig, rigtig godt, men der kommer noget nyt tv her i januar, hvor man også kan se, hvordan det går nu, siger hun og fortæller, at det bliver en slags opfølgning på 'Årgang 0'.

- Det er lidt specielt at være foran kameraet igen, men jeg har jo været vant til det, så jeg kan sagtens klare det, fortsatte hun.

Ifølge Emma Josefsen kommer man i det nye program til at lære meget mere om, hvad hun går og laver nu.

- Der er en optagedag fra nu, og resten er gamle klip, men de (kameraholdet, red.) er med på skolen og sådan noget. Jeg går jo på handelsskole nu på tredje år.

Emma Josefsen sammen med Stephanie Siguenza, der også er kendt fra 'Årgang 0'. Foto: Jonas Olufson

- Er der nogle søde fyre på den skole?

- Der er ikke nogen søde fyre der. Der tager jeg den meget med ro, sagde hun med et grin og fortalte videre om, hvad hun har af planer for fremtiden:

- Jeg skal holde sabbatår, og så skal jeg læse erhvervsøkonomi i Aarhus. Jeg er ikke flyttet hjemmefra endnu. Der går lige et par år.

