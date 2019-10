'Årgang 0'-stjerne mobbet: Måtte forlade skolen

Det var en yderst åbenhjertig Rachel Ellebye, der her til aften bød seerne inden for i tv-programmet 'Til middag hos'.

Her fortalte hun sine gæster, Philip May, Micki Cheng og Kirsten Skaarup, om kærlighed, strikse kostskoleregler og hvordan hun blev mobbet i folkeskolen.

- Det har været anderledes i forhold til en almindelig opvækst, for der var nogle perioder omkring 7-8. klasse, hvor jeg havde det lidt svært i skolen, der synes jeg måske ikke lige, det var så fedt at blive filmet - og der sagde jeg også nogle gange til kameraet, at nu filmer vi ikke lige i skolen de næste par uger, sagde hun i programmet, hvor hun direkte adspurgt, om hun blev mobbet, svarede:

- Der var noget, ja. Jeg tror bare, det er en ting, som rigtig mange kan blive udsat for. Jeg tror dog ikke, det var fordi, jeg var Rachel fra 'Årgang 0', jeg tror, jeg lige så godt kunne være Rachel, apoteker-datteren, der kunne være blevet mobbet.

Et af de bedste valg

Over for Ekstra Bladet fortæller Rachel Ellebye, at det ikke var uvant for hende at åbne op om den svære fortid, da hun allerede har adresseret det i 'Årgang 0'.

'Det var egentlig 'almindelig' skolemobning. Mest grundet jalousi. Det var mellem 7. og 8. klasse', skriver hun over en sms grundet dårlig telefonforbindelse.

Her fortæller hun videre, at mobningen fik konsekvenser for hende.

'Det påvirkede mig til at forlade folkeskolen og tage på efterskole - et af de bedste valg nogensinde', skriver hun.

Vil ses igen

Inden telefonforbindelsen gik helt i udu, nåede Rachel Ellebye at fortælle, hvordan alle tre gæster havde overrasket hende positivt.

- Jeg synes, det var virkelig skægt og en anderledes oplevelse end 'Årgang 0'. Det var meget mere intensivt, fordi man både skulle lave mad og være vært. I 'Årgang 0' var det bare min hverdag, der blev vist, fortalte hun og fortsatte.

- Det var nogle fantastiske mennesker, vi kan nogle forskellige ting, og der var en fantastisk kemi allerede fra starten af. Jeg håber at se dem igen i fremtiden.