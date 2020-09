'Årgang 0'-stjerne single

Det er en meget fattet 'Årgang' 0-stjerne der onsdag skriver på Instagram, at hun ikke længere er sammen med sin kæreste.

'Jeg vil gerne informere om, at Eirik og jeg ikke længere er kærester. Det var en svær beslutning og desværre gjorde både distancen og hele Corona-situationen det umuligt at vedvare vores forhold', skriver Rachel indledningsvis.

Rachel Ellebye har tidligere boet i Norge, mens hun studerede.

Det var her hun mødte Eirik.

Rachel blev dog nødt til at flytte tilbage til Danmark og ud fra den unge kvindes opslag, kan man konkludere, at det har været svært for de to at se hinanden.

'Jeg ønsker Eirik alt det bedste, og sender jer alle en masse kærlighed', skriver hun afslutningsvis til opslaget.

Til Ekstra Bladet skriver Rachel, at hun har det godt, selvom forholdet er fordi, og at hun har 'mange skønne mennesker' omkring sig.

Hun fortæller, hvem der tog beslutningen om, at forholdet skulle afsluttes.

'Det var primært Eiriks beslutning. Men det var for det bedste, da afstanden blev for meget'.

Rachel er netop startet med at læse spansk på Københavns Universitet.