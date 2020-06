'Årgang 0'-stjerne slutter på toppen

Selvom corona har gjort sit for at gøre det ekstra svært for årets studenter, har Danmarks ungdom igen i år fået huen på.

En af dem er Emma Josefsen, der er kendt fra tv2-programmet 'Årgang 0'.

Det deler en smilende Emma på sin Instagram-profil, hvor hun er omringet af hele familien.

Den bedste karakter

Til Ekstra Bladet fortæller Emma, at det faktisk ikke kunne være gået bedre med den afsluttende eksamen på HHX.

- Det gik rigtigt godt, og jeg sluttede med et 12-tal i huen, lyder det fra den nyudklækkede student.

Emma er super glad for sin nye titel. Foto: Privat

Og den nye titel skal fejres i flere uger.

- De næste to og en halv uge skal jeg til mange fester, og jeg holder også selv studenterfest i telt for familie og venner.

Emma Josefsen er super glad for, at man stadig må køre studenterkørsel, men det bliver alligevel ikke en helt normal studenterperiode.

- På grund af corona er mange af festerne blevet delt op, så venner og familie ikke er til stede på samme tid for at undgå at være for mange samlet. Heldigvis må vi stadig køre studenterkørsel, lyder det.

Planlægger udenlandsrejse

Efter festerne håber Emma, at hun kan arbejde, og efter det har hun planer om en stor rejse.

- Jeg håber at få arbejde på en skole og at rejse til Australien som au pair næste sommer, fortæller hun.

Emma fortæller, at hun for tiden har det rigtig godt, og at hun lige nu har de helt rigtige mennesker omkring sig.

Derfor er det også både sørgmodigt og glædeligt at sige farvel til gymnasietiden.

- Jeg har elsket at gå på HHX, det har været så fedt. Jeg har fået mange nye venner, haft nogle fantastiske lærere og vi har selvfølgelig også fået holdt nogle skønne fester. Jeg kommer til at savne at se mine venner hver dag, men jeg kommer ikke til at savne afleveringerne.