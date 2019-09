Adelig V-profil scorer million-gevinst

Marcus Knuth har tjent millioner på en ejendomsinvestering i indre København.

Det fremgår af ejendommens nye skøde, at den 43-årige greve og folketingspolitiker havde en ren gevinst på omkring 3,7 millioner kroner, efter han for nylig solgte lejligheden for 7,7 millioner kroner.

Venstremanden købte den 150 kvadratmeter ejendom i to etager for fire millioner kroner - mere end en million under markedspris - af sin stedmor i en familieoverdragelse i 2009.

Det er tvivlsomt, om han kan tjene nær så meget på den nybyggede lejlighed i Københavns Nordhavn, han købte i begyndelsen af året for 7,8 millioner kroner.

Den 150 kvadratmeter herskabslejlighed har parkering og udsigt til Kongens Have. Foto: Boliga

Marcus Knuth skriver i en sms til Ekstra Bladet, at han solgte lejligheden, fordi han er flyttet ind hos fruen, den 31-årige rigmandsdatter Josephine Pontoppidan Nissen.

’(…) Vi er flyttet sammen. Så jeg valgte at sælge min lejlighed gennem mange år’, skriver Marcus Knuth.

Ægteparret giftede sig i sommer, og de har blot en smule mere plads at boltre sig på i Nissens ellers rummelige 157 kvadratmeter lejlighed, der også ligger i København.

Lige børn …

Marcus Knuth er søn af lensgreve og godsejer Adam Wilhelm Knuth, som skabte Knuthenborg Safaripark på familiens gods.

Marcus Knuths bror, Christopher Knuth, driver i dag godset og safariparken.

Mens Knuths økonomiske rødder gror ind i adelen, stammer Josephine Pontoppidan Nissens rigdom fra erhvervslivet.

Økonomisk er hun fremtidssikret, efter hendes far, Alan Nissen, i 2017 solgte familievirksomheden K. Nissen International til kapitalfonden Axcel.

Milliardær

I kølvandet på salget havde Josephine Pontoppidan Nissens far et overskud på 1,5 milliard kroner i sit holdingselskab.

K. Nissen International har gennem generationer solgt kølere verden over.

Josephine Pontoppidan Nissens eget holdingselskab har en egenkapital på knap 64 millioner kroner.

Dertil har hun anparter i familiens investeringsselskab, og hun ejer stadig en del af K. Nissen International med sine to søstre og far.