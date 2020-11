Advarer kraftigt: - Det er ikke mig

Forfatter og tidligere minister Manu Sareens navn og billede florerer lige nu på datingappen Tinder.

Men selvom navn og billede umiddelbart stemmer med den 53-årige børnebogsforfatter, så er der altså tale om fusk.

Derfor advarer han nu på sine sociale medier om, at det altså ikke er ham, der står bag datingprofilen.

- Jeg har det rigtig dårligt

'Nej se! Jeg er på Tinder! Eller det er jeg ikke, og det er slet ikke fordi jeg har noget imod Tinder, det er bare ikke mig. Der er åbenbart nogen, der har lavet en profil med mit billede og navn', skriver han på sin Instagram-profil.

'Ked af det'

I opslaget understreger Manu Sareen også, at han er ked af, hvis personen, der udgiver sig for at være ham, har haft kontakt med kvinder, der tror, at de kommunikerer med ham.

'Jeg er naturligvis ked af, hvis der er nogen, der har kommunikeret med 'mig' eller fået nogle lumre beskeder eller lign', skriver han og fortsætter:

'Det er altså en lidt mærkelig situation, og det føles lidt som at være tilskuer til en del af sit liv, som man ikke kan deltage i. Mit ego håber dog alligevel, at der trods alt er nogen, der har matchet med mig, for ellers har spasmagerne spildt tiden Eller som min ven sagde: Du må bare selv på Tinder og give din falske profil konkurrence. En overvejelse der er værd at overveje', lyder det fra eks-politikeren, der altså ikke holder sig tilbage med at joke med den falske profil.

Til Ekstra Bladet fortæller Manu Sareen, at han har oplevet, at hans navn og billede er havnet på en falsk datingprofil flere gange.

- Første gang, jeg oplevede det, blev jeg sådan lidt irriteret over det. Her kom min ministersekretær og sagde, at hendes veninde havde matchet med mig. Jeg troede ikke på det, men så fik jeg det at vide igen, og så kunne jeg jo godt se, at der var noget galt. Dengang var jeg jo ikke single heller, så det kunne jo hurtigt skabe problemer, siger han.

Ifølge Manu Sareen er det, der bekymrer ham allermest, dog, at han ikke ved, hvad personen bag profilen bruger den til.

- Jeg er jo bange for, at personen her har en lang korrespondance med nogen - og lige præcis i de her MeToo-tider begynder at lokke billeder ud af personen eller har anden seksuel kontakt. Det ville virkelig være problematisk, siger Manu Sareen og opfordrer til, at man anmelder profilen, hvis man falder over den, imens man swiper på Tinder.

Manu Sareen i stor brøler: Gjort helt til grin