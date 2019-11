Advarer mod ekstrem religion

Simon Talbot har aldrig lagt skjul på, at han voksede op som Jehovas Vidne og valgte at bryde ud af den religiøse bevægelse som 14-årig.

På sin hjemmeside skriver han: 'Jeg underholder med historier fra min hverdag om alt fra computerspil og mine for korte akillessener, til min opvækst som Jehovas Vidne, min stordrikkende irske far, min forlovede og meget andet'.

Simon Talbot på scenen med showet 'Make Denmark Great Again'. Foto: Krestine Havemann

Åbenheden omkring sit brud med Jehovas Vidner har gjort, at Talbot modtager talrige henvendelser fra folk, der efterspørger råd og vejledning, og det har nu fået komikeren til at blive ambassadør for Eftertro, der er en nonprofit-organisation, der hjælper folk, der ønsker at bryde med et religiøst miljø.

'Det er ikke sundt at skulle leve efter regler og overbevisninger man egentlig ikke tror 100% på, bare fordi man frygter at blive dømt eller endda udstødt af gruppen. Man kan derimod sagtens skabe sit eget sunde og gode liv på den anden side af ekstrem religion', skriver Talbot i et opslag på Instagram om sin ambassadør-tjans.

Han konstaterer, at 'ekstrem religion er grimt og splittende' og opfordrer til at alle spiser kage og bliver venner.

Det var søndag ikke muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra SImon Talbot.