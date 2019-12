Ærgerlig komiker: De har sprængt min postkasse i luften

- Nogle gange hører man nogen, der fyrer et kanonslag af. Jeg sad i stuen med mine børn, og det var først senere, at jeg så, hvad der var sket.

Sådan lyder det fra komikeren Brian Mørk, der havde en mildest talt træls oplevelse fredag aften. Her blev hans postkasse på matriklen i Kalundborg sprængt i luften med kanonslag. I postkassen lå blandt andet to bestilte julegaver, som han havde købt til sine børn.

- Alt indholdet var spredt ud, og den er fuldstændigt sprængt i stykker. Der var nogle reklamer i, og dem lever jeg glad uden, men der var også to gaver til mine børn og breve fra det offentlige, som jeg ikke ved, hvad der stod i, sukker 46-årige Mørk og tilføjer:

- Jeg er lige flyttet i nyt hus, og det var en meget massiv postkasse, der var gravet ned i jorden. Samtidig passede nøglerne sammen med huset, den er ikke bare lige sådan at skifte ud.

Det værste er dog ikke, at hans postkasse ligger i ruiner. Det er mere, at hans børn på 10 og 12 år er påvirkede af det.

- Det allerværste er, at mine børn har været lidt utrygge ved det. De har set, hvad et kanonslag kan gøre og er blevet bange. At kanonslag bliver affyret hører man hyppigt her.

I morgen, mandag, skal Brian Mørk nu på uventet gavejagt midt i juletravlheden.

- Det bliver ikke det, jeg havde købt, da det var bestilt fra USA, men jeg må finde ud af noget, siger han.

Har du tænkt dig at anmelde det til politiet?

- Jeg ved ikke helt, hvad man gør i sådan en situation. Måske det er for småt. Jeg tror, at jeg må æde lorten selv og betale en ny postkasse. Det er en skam, siger han.

Han opfordrer gerningsmændene til at tænke sig om en ekstra gang, inden de eventuelt gør noget lignende igen.

- Min opfordring til dem, der render rundt med kanonslag er, at de skal tænke over, hvad de ødelægger, og hvem de ødelægger det for. Jeg kan feje det til side, men der er andre mennesker, som ikke lige kan gå ud og købe ny postkasse og gaver. Man fucker det altså op for mange flere, end man lige forestiller sig.