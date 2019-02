Ærlig 'Årgang 0'-stjerne om lidelse: - Det er svært for mig at tale

Siden familien Elhauge i 2008 gjorde deres indtog i hverdagsdokumentaren 'Årgang 0', har storebror Oscar spillet en birolle i fortællingen om Christian fra Aarhus og hans iværtsætterfamilie.

Men nu har 22-årige Oscar Elhauge fået sit eget program - en 16 minutter lang særudgave af 'Årgang 0', der ligger på TV2 Play. 'Oscar - Girl & Guitar' hedder programmet, der handler om ham og hans liv med kæresten Line, som han siden optagelserne er gået fra. Her fortæller de åbent og ærligt om en lidelse, der har plaget Oscar, siden han var lille.

Faste seere af 'Årgang 0' har sandsynligvis bemærket, at Oscar til tider har haft sproglige problemer, når han han medvirket i programmet.

- Oscar lider af det, der hedder løbsk tale. I starten, da jeg lærte ham at kende, da troede egentlig, at det var stammen, fordi han havde det meget med, når han sagde et ord, så sagde han det to gange eller tre gange, siger Line og fortæller, at hun ikke længere lægger mærke til Oscars løbske tale.

- Men jeg kan godt lægge mærke til, at når han er sammen med nogen, han ikke kender så godt, kan han have det med at kludre i ordene.

Ifølge Oscar Elhauge er der situationer, der gør hans taleproblemer værre.

- Det kan for eksempel være situationer, hvor jeg bliver nervøs. Hvis jeg skal fremlægge eller stå overfor en større flok og snakke. Eller hvor jeg bliver presset ud i noget, jeg ikke rigtigt har lyst til. Eller hvor jeg bliver sur. Det er svært for mig at tale og være sur samtidig. Hvis jeg skal argumentere, begynder jeg at hakke i talen, siger Oscar Elhauge, der til gengæld intet mærker til den løbske strøm af ord, når han synger og spiller på sin guitar.

Oscar Elhauge har ingen problemer med at udtrykke sig, når han synger. Foto: Camilla Hey/ TV2

Trods sit talebesvær har Oscar Elhauge for et halvt år siden taget hul på en uddannelse, der munder ud i at job, hvor man skal tale meget - og foran andre. Han læser til lærer.

- Jeg har levet med min løbske tale hele mit liv nu, og jeg har hele tiden været klar til at tage presset, der kommer, for jeg ved, at der kommer et pres. Jeg ved også godt, at folk siger, at elever også godt kan drille en lærer, hvis læreren har sådan nogle ting, som jeg har. Jeg er er klar til at tage presset. Jeg tror sagtens, jeg kan klare det, siger Oscar Elhauge, der føler han er landet på den helt rigtige hyldet på lærerseminariet i Aarhus.

Oscar Elhauge har ikke ønsket at tale yderligere med Ekstra Bladet om sin løbske tale.

TV2 sender 'Årgang 0' i aften klokken 20.