Ærlig DR-vært: Jeg er ikke stolt af det

Det er ikke altid lige nemt at få karriere og familieliv til at hænge sammen

I juni 2018 blev 'Aftenshowet'-værten Mette Bluhme Rieck mor for første gang, da lille Viggo kom til verden. Den 37-årige vært har siden 2014 dannet par med Viggos far, 49-årige Kasper Nielsen, som er vurderings-og salgsdirektør samt auktionarius hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner. Kasper har udover Viggo to ældre børn: Otto på 15 år og Clara på 20 år.

Det er nu et halvt år siden, Mette vendte tilbage fra et år på barsel, og der er ingen tvivl om, at hun nu har fundet ud af, hvilke udfordringer der kan være ved at få det hele til at hænge sammen, når man er blevet en børnefamilie. Særligt når både hun og kæresten har skæve arbejdstider.

- Jeg er væk fra ni morgen til ni aften, når jeg har vagter på 'Aftenshowet', så der er jeg jo stort set ikke hjemme, og sådan nogle kan jeg godt have tre dage i træk. Det gør selvfølgelig også, at jeg har nogle fridage de andre dage, hvilket giver mig en masse frihed. Der kan jeg have Viggo hjemme en dag, og vi kan tage på tur osv. Så det er super dejligt og et kæmpe privilegium, fortæller Mette Bluhme til Ekstra Bladet og uddyber:

- Det gør det dog ikke nemmere de dage, hvor vuggestuen lukker klokken 17, og jeg er hjemme klokken 21. Som oftest kan Kasper og jeg dog få det til at hænge sammen, så Kasper henter de dage, hvor jeg arbejder til sent, og jeg henter de andre, men han har også et arbejde med lange dage og aftenarbejde, så nogle gange falder hans og mit arbejde sammen. Lige i øjeblikket er der auktioner om aftenen, så nu har vi 14 dage, hvor Kasper er væk hver aften, og når jeg så har tre dage i træk på 'Aftenshowet', så er vi bare fuldstændig på spanden.

- Især er det en udfordring, når bedsteforældrene bor i Aarhus og Esbjerg, så er der ikke andet at gøre end at stykke det bedste sammen, som vi kan. Vi har lige haft en uge, hvor Viggo blev hentet af fire forskellige mennesker. Jeg er ikke stolt af det eller specielt glad for det, men det var bare sådan, det kunne hænge sammen. Der var en barnepige, en tidligere dagplejemor, min fars kusine fra Odsherred, og nu kommer min far og hans kæreste så fra Esbjerg og tager de næste par dage, fortsætter Mette og tilføjer:

- Så det er et kludetæppe af aftaler og et kæmpe puslespil, og det lykkes kun, fordi vi hver måned sætter os ned og planlægger helt nøje og ringer rundt. Det er planlægning, planlægning, planlægning. Og så krydser man bare alt for, at Viggo ikke bliver syg. Fordi så er man endnu mere på den. For de fleste kan jo først hjælpe fra 15-16-tiden om eftermiddagen, da de også skal passe deres arbejde.

Dårlig samvittighed

Det er vigtigt for Mette at slå fast, at hun elsker sit job, og det samme gør hendes kæreste Kasper. Ligeledes elsker de bestemt også at tilbringe tid med sønnen Viggo. Derfor er de også indstillede på, at hverdagen skal fungere, og for at det kan lykkes, er de ikke bange for at spørge omgangskredsen om hjælp, når det hele brænder på.

- Der er jo virkelig mange, der kæmper med de samme udfordringer som os, og jeg må bare sige, at folk er SÅ heldige, hvis de har bedsteforældre tæt på. Det må være guld værd. Jeg er misundelig op over begge ører. Jeg har så heldigvis super søde venner, der også er vildt gode til at hjælpe. Og så har jeg en bror og svigerinde i Hillerød, der også er en stjerne, og det samme er Kaspers to store børn. De har et rigtig godt forhold til Viggo. Desværre er Clara, den ældste, lige nu på højskole i Jylland, så vi glæder os rigtig meget til at hun kommer hjem igen, da hun virkelig er sød til at hente Viggo, fortæller Mette, der ikke er bleg for at erkende, at hun engang imellem kan få ondt i maven:

- Man får jo dårlig samvittighed, hvis der er en masse forskellige, der har hentet, eller hvis Viggo er blevet 'kastet' lidt rundt fra den ene til den anden, fordi det lige skulle hænge sammen. Jeg tror, vi skal have skaffet en reserve-bedste, der kan hjælpe i dagtimerne, hvis han nu bliver syg. Det kan godt blive nødvendigt for os på sigt, tænker jeg, lyder det fra Mette, der har et klart budskab til andre i samme situation:

- Vi skal være gode til at hjælpe hinanden. Det er bare så vigtigt, og det er ikke et nederlag at erkende, at det engang imellem er svært at få enderne til at mødes. Jo flere du har i dit netværk, jo bedre. Dog er det naturligvis vigtigt, at det kun er dem, som barnet er tryg ved, lyder det fra tv-værten, der synes alle børneforældre, som får en travl hverdag til at hænge sammen, skulle have et kæmpe klap på skulderen.

Ingen familieforøgelse på vej

Da Mette bliver spurgt til, om hun og Kasper kunne finde på at udvide familien med endnu et barn i nærmeste fremtid, er hun ikke længe om at svare.

- Jeg tænker, der er rigeligt at se til på nuværende tidspunkt. Vi snakker ikke engang om at få et barn mere endnu. Hvis jeg skal overveje det, så skal jeg sove bedre om natten og have mere styr på logistikken først, griner hun.

- Hvis man ikke vil være væk hjemmefra, så skal man ikke have et job som mit, men så får man til gengæld så meget andet, så jeg vil ikke bytte det for noget som helst. Jeg er lige der, hvor jeg gerne vil være og er rigtig glad for mit job, forklarer hun.

