Ærlig Gøransson: Jeg savner det ikke

Rikke Gøransson kan for første gang i årevis nyde det kolde efterår i Danmark

Onsdag aften var der gallapremiere på den nye Nikolaj Lie Kaas-film 'Kollision', og på den røde løber dukkede 'Paradise Hotel'-værten Rikke Gøransson ganske uvant op fra Københavns kolde gader.

Den 33-årige skønhed plejer at være i Mexico på denne tid af året og optage det populære realityprogram, men i år er optagelserne lagt i bero, efter man filmede en sæson i årets første halvdel.

- Det er første gang, jeg er hjemme nu, siden jeg var 19 år, men det er hyggeligt. I dag blev det koldt, ik?, griner hun.

- Ej, det er dejligt, fordi jeg har Tommy (kæresten, red.), vores lejlighed, min skole og et nyt arbejde. Men det er også lidt underligt, for jeg kan se, at svenskerne optager lige nu.

- Savner du at være i Mexico?

- Helt ærligt? Nej. For jeg var afsted i så lang tid sidste år, så det er dejligt at være hjemme, siger hun med henvisning til, at der både skulle filmes i efteråret og foråret.

Flyttet sammen med kæresten: Sådan går det

Det nye job ønsker hun ikke at fortælle for meget om. Hun kan dog afsløre, at man atter vil se hende i rollen som vært, men indtil det bliver meldt ud torsdag, er hendes mund tavs.

Jobbet som tv-vært fylder meget for Rikke Gøransson, der også er i gang med sit sidste år på psykoteraupeutuddannelsen. Drømmen er, at hun i fremtiden kan forene det hele.

- Jeg er også uddannet dokumentarfilmsinstruktør, så der er nogle planer med at forene tingene. Det er drømmen, slutter hun.