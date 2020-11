Ærlig Lukas Forchhammer: Hun reddede mit liv

Ifølge hitmageren kan han takke kæresten Rillo Schwartz for, at han er i live i dag

Det er ikke sikkert, at forsangeren i Lukas Graham, Lukas Forchhammer, ville være her i dag, hvis ikke det var for hans kæreste, Marie 'Rillo' Schwartz.

Så bombastisk var meldingen, da han søndag aften troppede op på den røde løber til snigpremieren på dokumentarfilmen om hans professionelle liv, '7 Years of Lukas Graham'. Den skal give et ærligt indblik i livet som professionel musiker, der ikke er så rosenrødt, som man måske kunne tro.

- Jeg kan sige så meget som, at min søde kæreste har reddet mit liv mere end en enkelt gang. Hun har kunnet se, hvor meget pres der var på mig - også mere end jeg selv kunne. Hun har hjulpet mig til at forstå, hvornår jeg skulle trække stikket. At min stædighed så har ventet lidt for længe med at gøre det, det er, hvad det er, sagde Lukas Forchhammer til den fremmødte presse.

Lukas Forchhammer: Fuck af!

Han svarede bekræftende til, at han har været ved at arbejde sig ihjel.

- Ja, det er svært at sige nej til ting, man godt kan lide, og jeg kan godt lide at optræde. Jeg kan godt lide at se, når det går godt for min musik. Det er bare ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at jeg kommer igennem det her som et helt menneske, filosoferede han og fortsatte:

- Det at flyve mellem lande i forskellige tidszoner og skulle gå på arbejde, så snart man lander, det er fysisk, emotionelt og mentalt opslidende, og det er enormt ensomt at rejse væk fra sin familie. Når man går ind på sit hotelværelse, er der meget stille lige pludselig, og at jeg ikke er endt i denne her store stofrus, som jeg kender rigtig mange, der er endt i, det kan jeg takke min familie for.

Lukas Forchhammer havde taget kæresten Rillo Schwartz med sig på den røde løber. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kæresten Rillo Schwartz mener, at det store problem er, at sangstjernen er for dårlig til at sige nej til ting, og det kunne han kun erklære sig enig i.

- Der er altid et interview at lave, der er altid et tv-show at spille. Dog ikke under corona, så det takker vi for i virkeligheden. Hjemme hos os er vi ret glade for, at corona kom, selvom det sårer og skader en masse mennesker. Men at jeg kan slippe for at tage på arbejde på den klinge, som jeg har gjort i 10 år, det er dejligt. Jeg har revurderet, hvordan jeg skal arbejde fremadrettet, og det bliver en lille smule mindre, sagde han, mens øjnene signalerede et smil under mundbindet.

Lukas Forchhammer giver sin kæreste æren for, at han er i live i dag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Målet med '7 Years of Lukas Graham' er at vise fans og andre, at der også er en bagside af medaljen som international musiker.

- Det er ikke en fanfilm, der er designet til at sælge flere billetter. Det er en film, der er designet til at vise skyggesiderne også. Jeg synes, det er fjollet, at hver gang jeg ser en musikdokumentar, så kan man få lov til at se folks selvforherligende billeder af, hvor fantastiske de er, i stedet for at man indrømmer, som jeg i hvert fald gør her, at der er mange facetter af at være turnerende musiker.

Parret har sammen to børn, og dokumentarfilmen har premiere i landets biografer 5. november.