Ærlig radiovært: Ikke en dans på roser

25. december 2018 blev NOVA-værten Christina Sander mor for første gang, da hun og kæresten blev forældre til en dreng, som de gav navnet Marlon.

Men det at blive mor har langt fra været en dans på roser for Christina Sander.

Det fortæller hun om i et hudløst ærligt opslag på Instagram.

Opslaget har hun delt, efter hun har set dokumentarserien 'Lortemor' på DR, hvor en række kvinder fortæller om de svære oplevelser og negative tanker, de har haft, i forbindelse med det at være blevet mor.

Og netop de følelser kender Christina Sander også til.



'Sandheden er, at det tog mig meget lang tid at føle mig tilpas i rollen. Det tog mig lang tid at acceptere kontroltabet, og det tog mig lang tid rigtig at elske Marlon. Jeg havde så mange smerter ved amning i starten, at jeg fortrød vi nogensinde havde fået et barn. Og det kom jeg til at sige til Marlon, da han var helt lillebitte. Det glemmer jeg aldrig, at jeg sagde til ham. Jeg har også råbt af ham, fordi han ikke ville sove, og jeg har grædt mascara-tårer ned på hans hovedpude og efterladt mærker, som jeg stadig ikke kan holde ud at se på i dag, fordi det minder mig om, hvor meget jeg mistede besindelsen', skriver hun.

Christina Sander er især kendt som vært på radio NOVA. Foto: Privat

Kunne genkende det

Til Ekstra Bladet fortæller Christina Sander, at dokumentaren på DR vakte en følelse i hende, som hun ikke kunne ignorere.

- I programmet kunne jeg genkende mange af de tanker, som en af pigerne i programmet beskriver. Hun var grænseoverskridende ærlig, og det blev jeg inspireret af. Når man selv sidder med tabubelagte tanker, er det svært at vurdere, om det er noget, andre ville have gavn af at høre, eller om det bare er fordi, man er en dårlig mor. For så lidt bliver der talt om de her ting. I programmet siger denne her kvinde, at hun har følt et had til sin søn, og det tænker jeg, at der er andre, der kan genkende derude - heriblandt mig selv, og det ville have hjulpet mig at vide, at der var andre, der havde det på samme måde, siger hun ærligt.

- Min mor havde ikke brug for, at jeg tilgav hende

Ifølge Christina Sander kæmpede hun selv med mange svære og negative følelser, da Marlon var nyfødt.

- Da han kom.... Det var ikke fordi, jeg ikke elskede ham. Men jeg var så udkørt og træt, og jeg var uforberedt på det ansvar, der fulgte med at få et barn. Det her med at kunne spise, når jeg ville, se Netflix og ligge i sofaen, når jeg ville. Pludselig blev jeg fuldkommen underlagt hans behov, og det var for meget for mig, siger hun og fortsætter:

- De første seks uger havde jeg så store problemer med amningen, at jeg var ved at opgive. Nogen klarer det problemfrit, men vi havde mange problemer. Ikke nok mælk, brystbetændelse, sutteteknik. Alt var galt. Man skulle have mad i det der lille barn, og det var så svært. Jeg frygtede hver gang, han vågnede, fordi han så skulle spise. Marlon blev forbundet med så mange negative følelser - smerte, udkørthed, angst. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.

Christina Sander vil med sit opslag gerne bryde et tabu. Foto: Privat

Spurgte ikke om hjælp

Christina Sander var ifølge hende selv ikke god til at bede om hjælp fra familie og venner.

- Jeg lod som om, at alt var okay. Jeg bad ikke om hjælp fra familie, sundhedsplejersker eller andre. Men det var ikke okay. En dag, hvor jeg skulle ned og hente take-away, græd jeg helt uhæmmet hele vejen ude på gaden. Jeg var helt handlingslammet. Det at få et barn var en helt anden uforudsigelighed, end jeg havde troet.

Ifølge Christina Sander begyndte hendes tanker at vende, da hun fik nemmere ved at amme.

- Hver gang, jeg skulle amme ham, krummede jeg jo tæer og græd ham ned i hovedet. Det var forfærdeligt. Men efter seks-otte uger begyndte jeg at se lysere på det, fordi det gik fremad. Jo flere succesoplevelser, jeg fik, jo bedre blev det, siger hun og fortsætter:

- Nu er jeg et helt andet sted. Nu føler jeg mig, som en fucking boss mor. Nu er jeg ikke i tvivl om, at jeg er verdens bedste mor for ham. Jeg har fået kæmpe selvsikkerhed i rollen. Jeg er slet ikke grebet af den der magtesløshed. Jeg har ikke en sort sky over mig, som gør, at jeg græder hele tiden mere.

For Christina Sander hjalp det også at tale med venner og familie, der også har prøvet bagsiderne af livet som forælder.

- Det gik op for mig, at det er helt normalt. Men når man sidder i det, føler man, at man er dårlig som mor, og at man er den eneste, for på Instagram og andre steder, kan man jo se, at andre klarer sig 100 gange bedre. Jeg tænkte, at det var fordi, jeg ikke klarede det så godt, men det er det ikke. Det er fordi, folk ikke taler om det.

- Hvorfor har det så været vigtigt for dig at dele det her opslag?

- Jeg har selv været med til at skabe et glansbillede, selvom jeg ved, at mange mødre følger mig. Jeg tænkte, at jeg ville bryde det glansbillede, da jeg var gravid. Jeg har ikke været god nok til det. Jeg var for bange for at se, hvad folk ville tænke om mig. Jeg har måske fået det til at se let ud, men det var det ikke, siger Christina Sander, der har fået massevis af positive reaktioner efter hendes opslag.

- Det er vidunderligt. Jeg er glad for, at jeg bliver hørt og modtaget på en måde, hvor jeg ikke bliver stigmatiseret. Jeg føler, at det bliver taget et skridt videre, og at jeg måske kan hjælpe andre. Der er måske nybagte mødre derude, der har brug for at høre det. Den følelse ville jeg også gerne have haft. Jeg håber, at det kan hjælpe nogen til at sænke skuldrene og tænke, at de er gode nok, og at det kan hjælpe til at bryde det her tabu.

Ifølge Christina Sander er hun efterhånden kommet til en erkendelse af, hvorfor det at blive mor for hende medførte en række dårlige følelser og tanker.

- Jeg har selv tænkt meget over, hvordan jeg havnede i de følelser. Jeg har altid været meget perfektionistisk. Meget velforberedt og har fået 12 til mine eksaminer. Det var samme måde, jeg greb graviditet og fødsel an. Jeg gik til fødselsforberedelse, ammeforberedelser, jeg læste i ammebøger, og så kom Marlon, og så var jeg bare fuldstændig lost. For uanset, hvad man har gjort, hvem man har talt med, og hvor mange kurser man har taget, er man ikke forberedt, siger hun og fortsætter:

- Der var mange, der sagde til mig, at det altså ikke er sikkert, at man elsker sit barn fra første dag, og at det var helt normalt. Jeg tænkte, at det blev ikke mig, og at jeg ville 'naile' det. Men sådan blev det ikke, og det har jeg lært at acceptere.