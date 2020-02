Ærlig udmelding: - Det hårdeste nogensinde

I 2011 kunne den dengang 15-årige Sarah Skaalum hæve armene i triumf og lade sig hylde som vinder af den fjerde udgave af 'X Factor' herhjemme.

Siden er Sarah udskiftet med Noah efter en kønsskifteoperation, og 'X Factor'-stjernen er blevet gift med sit livs kærlighed, Sika.

De sidste fire år har parret kæmpet for at blive forældre, og 26. november 2019 lykkedes det langt om længe, idet lille Elion Oscar Skaalum kom til verden.

'Du er den smukkeste dreng, jeg nogensinde har set. Din mor, Sika, har klaret det så flot igennem det hele - hende kan du godt være stolt af!', skrev Noah dengang på Facebook.

Noah og Sika på den røde løber ved Teenage Awards i 2017. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har siden fødslen forsøgt at få en kommentar fra de nybagte forældre, og nu er det endelig lykkedes at få fat i Sika, der udtaler sig på parrets vegne:

'Vi har haft travlt med at kigge på vores lækre baby, derfor har jeg først fået tid til at svare nu. Det har været vildt at blive forældre. Det er det hårdeste og vigtigste, vi nogensinde har gjort. Det er både rigtig dejligt og rigtig hårdt, og søvn er bestemt en mangelvare, men lykken har aldrig været større,' fortæller Sika.

Den stolte far og lille Elion. Privatfoto.

'Noah er præcis, som jeg regnede med: omsorgsfuld og vild med sin søn. Og Elion er blevet en ægte amme-fløde-baby. Han vokser og trives, og det er det bedste! Alt er bare lige, som det skal være,' fortsætter hun.

Sika og Noah har ikke ønsket at fortælle, hvem donoren til barnet er.

