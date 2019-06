Ærlig Ulrich om ændrede drukvaner

Når man som rockstjerne har rundet de 55 år, er der et par ting, der nødvendigvis må ændre sig.

I et nyt interview med magasinet Euroman fortæller Lars Ulrich, at hans forbrug af alkohol har ændret sig markant siden de vilde tider i overhalingsbanen.

- Jeg drikker ikke længere, når jeg arbejder, og heller ikke i forbindelse med noget arbejdsrelateret, hvor jeg skal være tiptop. Så jeg drikker faktisk kun, når jeg slapper af. Og det bliver desværre ikke til så meget, siger Lars Ulrich og tilføjer at han nogle gange, når han er på ferie, får to glas vin til sin frokost.

I forbindelse med koncerter har han og bandkollegaerne indført strikse restriktioner i forhold til indtagelsen af alkoholiske drikke.

- De seneste fem år er jeg også holdt op med at drikke aftenerne før koncerterne. De aftener kalder vi 'school nights'. Det er te og Perrier. Men lige efter en koncert vil jeg gerne have et glas vin eller noget champagne, siger Lars Ulrich.

Metallicas utrættelige indpisker i aktion på scenen. Foto: Miriam Dalsgaard

I forhold til indtagelsen af alkohol er det faktisk ikke selve beruselsen eller de medfølgende tømmermænd, der bekymrer Ulrich. Det er derimod den medfølgende tissetrang, der volder problemer.

- Det er ikke direkte på grund af alkoholen, at jeg ikke drikker på en 'school night'. Det handler om, at hvis jeg sidder og drikker i timevis, så skal jeg op at tisse hver anden time. Det har jeg ikke noget imod, når jeg har fri, men hvis vi skal ud og spille, så dur det ikke at ligge dér i en halv tequila-brandert og kæmpe for at få noget søvn, siger Ulrich og konstaterer:

- De der dage, hvor man kunne sove ti timer i træk uden at skulle op og pisse midt om natten, de er slut.