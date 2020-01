Ærlige Claudia Rex: - Jeg hader det

Claudia Rex er klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sin barsel, men det bliver ikke helt nemt at efterlade sønnen derhjemme

I august måned blev den tidligere 'Vild med dans'-danser Claudia Rex og skuespiller og tv-vært Pelle Emil Hebsgaard forældre for første gang, da Zacharias kom til verden.

Kendisparret har siden brugt det meste af deres tid på sønnen, og de har for alvor haft mulighed for at vænne sig til den nye rolle som forældre.

Fredag sluttede den fulde barsel dog for Claudia Rex, der igen vender tilbage til radioen på deltid, hvor lytterne fredag, lørdag og søndag i fremtiden kan lytte til hende.

Blev mor i august: Tilbage på arbejde

Selvom hun glæder sig til igen at komme tilbage på arbejdsmarkedet, så har hun det alligevel ikke helt let med at efterlade sønnen derhjemme.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet tirsdag møder hende i forbindelse med Søren Le Schmidts show til modeugen.

- Jeg hader det, griner hun og fortsætter:

- Men sådan er det jo. Sådan er gamet. Jeg skal jo tilbage på arbejde. Nu har jeg haft et halvt år hjemme sammen med ham, fortæller hun.

Tv-kendis trækker stikket: Lægen siger stop

Pelle Emil Hebsgaard og Claudia Rex har nydt det første halve år som forældre. Foto: Philip Davali

30.000 idéer

De seks måneders barsel er dog ikke kun blevet brugt på babygråd og bleskift.

Den tidligere 'Vild med dans'-vinder har nemlig svært ved at sidde stille, og derfor har hun heller ikke holdt helt fri. Hun vil dog ikke løfte sløret for, hvilke projekter hun har haft gang i.

- Jeg har fået 30.000 idéer, mens jeg har gået hjemme. Jeg er sådan en, der ikke rigtig kan sidde stille, så der er masser af ting under opsejling. Jeg har været til møder her og der under barslen, siger Claudia Rex, som ikke vil afsløre, om det er mere tv, hun er på vej med.

- Men kan vi forvente at se en masse til dig i den kommende tid så?

- Forhåbentlig, griner hun hemmelighedsfuldt.

Udover 'Vild med dans' har tv-seerne blandt andet også haft mulighed for at se Claudia Rex i TV3-floppet 'Bikini Island', hvor hun var vært i den ene sæson af realityserien, der løb over skærmen i 2015.

