Ærlige Watt: - Vi er på røven

- Jeg er gået 100 procent ned i indtægt, siden coronakrisen ramte Danmark. Hverken min kone eller jeg har tjent en krone i mange uger, så vi er på røven!

De hudløst ærlige ord kommer fra Jason Watt, der i samme åndedrag understreger, at han bestemt ikke piber.

- Folk skal ikke have ondt af os. Der er mange, der har det meget værre end os. Det er bare en konstatering af, at det er sådan, det er, siger han.

Den 50-årige tidligere racerkører lever normalt af at holde foredrag og af at skrive om Formel 1 i Ekstra Bladet. Begge ting er sat fuldstændigt på standby under nedlukningen af Danmark og store dele af verden. Hans kone, Majbrit Heidi Watt, arbejder som vikar på et bosted for psykisk handicappede, men også her har coronaen sat en stopper for hendes dagligdag.

Se også: Jason Watt: Jeg forstår ikke Haas

- Så vi er to herhjemme, der tjener nul kroner, siger Jason Watt og fortæller, at den økonomisk kritiske situation har fået dem til at sælge ud af deres personlige ejendele.

Til Her & Nu fortæller Jason Watt, at han blandet andet har måttet sælge flere af sine højt elskede biler. Det bekræfter han overfor Ekstra Bladet.

- Jeg har blandt andet solgt min gamle Bobbel og en Mercedes, så man kan sige, at jeg har solgt ud af nogle af mine klenodier, siger Jason Watt.

Især den koksgrå Volkswagen gjorde ondt på Watt at skille sig af med.

Jason Watts elskede Volkswagen kører nu rundt i Arrhus. Privatfoto

- Jeg satte den selv i stand i 1998 og 1999, inden jeg kørte galt. Men jeg fik over 100.000 kroner for den nu her, så det er jeg da lidt stolt af.

Mercedesen har også helt særlig plads i hans hjerte.

- Vi tunede den, og i 2002 satte jeg verdensrekord i den. Jeg kørte 338 kilometer i timen i den, så det var den hurtigste firepersoners bil i verden. Heldigvis har jeg solgt den til en bekendt, siger Jason Watt.

Den hurtige Mercedes har Jason Watt blandt andet brugt til at køre penge ind til Børnecancerfonden. Privatfoto

Ud over de to biler, har Jason og Majbrit Watt også solgt alt fra blendere til højtalere og Playstation-spil.

- Vi blev grebet lidt af det. Og så har vi fået ryddet op. Pengene fra tingene er gået til husleje og lagt i Føtex. Når vi har børnene hver anden uge, er vi jo syv mennesker herhjemme, så der går noget til, siger han.

Jason og Majbrit Watt. Foto: Mogens Flindt

Jason Watt understreger dog, at han og hans familie ikke var gået fra hus og hjem, hvis ikke de havde solgt ud af deres ting.

- Selvfølgelig har vi sparet lidt sammen, men vi regnede med at pengene var vores pensionsopsparing og ikke skulle gå til en coronakrise. Sådan så jeg også på bilerne. De var også en slags pensionopsparing. Den slags biler taber jo ikke i værdi, som andre biler gør.

Karsten Ree har solgt ud

Ud over de to biler Jason Watt allerede har solgt, prøver han lige nu at komme af med en mere.

- Det er min Ford Mustang fra 1972, der skal sælges. Jeg vil have 260.000 kroner for den, for det er virkelig en perle. Det bliver med en tåre i øjenkrogen, at jeg skal sige farvel til den, erkender han.

Det lysner

Selvom de seneste uger og måneder har været økonomisk udfordrende for Jason Watt og hans familie, så lysner det efterhånden.

- Der er så småt begyndt at tikke foredrag ind i kalenderen igen. Men jeg kan da godt være bekymret for, om virksomheder tør stimle mange mennesker sammen for at høre på mig i den nærmeste fremtid.

5. juni kaster Jason Watt sig derfor ud i en ny disciplin. Han skal holde et online-foredrag.

- Det bliver spændende at prøve. Jeg elsker jo den menneskelige kontakt, men mon ikke det andet også nok skal blive sjovt.

Se også: Mads 'Blærerøv' på røven: Må sælge ud