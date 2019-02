Afbrød show: Lie Kaas og Ghita Nørby i hed snaver

Det gik hedt for sig, da der torsdag aften blev afholdt Zulu Awards i K.B. Hallen på Frederiksberg i København.

Skuespilleren Pilou Asbæk stod for slagets gang som vært under showet, men da han i selskab med Ghita Nørby kaldte Nikolaj Lie Kaas op på scenen for at modtage prisen som Årets danske skuespiller, udviklede tingene sig pludseligt en anelse lummert.

Først trak Nikolaj Lie Kaas Pilou Asbæk tæt ind til sig og gav ham et laaaangt og ømt kys.

Herefter gik turen til den 84-årige skuespiller Ghita Nørby, der fik en god, gammeldags snaver - endda en ganske lang en af slagsen.

Det fik salen til at måbe og showet til at gå i stå i et kort øjeblik.

Se episoden på billedet herunder ...

Ghita Nørby og Nikolaj Lie Kaas går til den på scenen. Foto: Per Arnesen/TV2

Kysser igen og igen

Det er dog ikke første gang, at Nikolaj Lie Kaas' og Ghita Nørbys læber mødes.

Da TV2 i 2017 meddelte, at det var Nikolaj Lie Kaas, der skulle være vært for det kommende Zulu Awards, skete det gennem en video, hvor man ser Nikolaj Lie Kaas og Ghita Nørby i et meget ømt kys.

Da Ekstra Bladet mødte Nikolaj Lie Kaas umiddelbart efter det hede kys under dette års Zulu Awards, havde han da også kun smil og ros tilovers.

- Det er altid dejligt at kysse med Pilou, men det er helt klart Ghita, der kysser bedst, sagde han med et grin.

- Det har jeg jo gjort mange gange efterhånden, sagde han med et smil.

