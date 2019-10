Afbud fra Elkjær: Hasteopereret i Belgien

Det kan tælles på en hånd, hvor mange gange Preben Elkjær har måttet sygemelde sig, mens han har været ansat som Champions League-ekspert. Men nu er der ingen vej uden om. Studiesnakkene på tirsdag og onsdag i næste uge bliver uden den karismatiske landsholdslegende.

Under et ferieophold i sidste uge i Belgien fik den 62-årige tv-ekspert kraftige mavesmerter. På hospitalet i Gent blev han undersøgt og lægerne kunne oplyse ham om, at han skulle opereres med det samme for galdesten.

-Stor tak til det fantastiske personale på UZ Gent. Holder lige en lille pause og så er jeg klar igen, skriver Preben Elkjær på Twitter.

Denne seng har været min i en lille uge. Den står i Belgien. Haste indlagt og opereret for en galdesten i nattens mørkestor tak til det fantastiske personale på UZ Gent. Holder lige en lille pause og så er jeg klar igen pic.twitter.com/yk2jY8hXC1 — Preben Elkjær (@PePreben) October 16, 2019

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han regner med at blive udskrevet enten i dag eller i morgen, men at operationen gør, at han skal komme sig de nærmeste dage og derfor ikke bliver klar til at stå i TV3-studiet i næste uge.

Preben Elkjær har været ekspert for TV3 i omkring 20 år. Sideløbende har han været medejer af B93, har har været direktør for sportskanalen, cheftræner i Silkeborg IF og naturligvis frontangriber på det danske fodboldlandshold.

Foto: Finn Frandsen

Han optrådte for A-landsholdet i perioden 1977 til 1988, hvor det blev til 38 mål i 69 landskampe.

Privat er han gift med belgiske Nicole, med hvem han har den voksne søn Max.