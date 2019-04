'Afdeling Q'-stjerne skal være far for første gang

Den 45-årige skuespiller Fares Fares har noget at glæde sig til

På det store lærred gør den 45-årige svensk-libanesiske skuespiller Fares Fares sig som kriminalassistent i de succesfulde filmatiseringer af Jussi Adler-Olsens 'Afdeling Q'-romaner, men snart er det ikke kamera-linsen, der skal være i fokus for ham.

Den succesfulde skuespiller skal nemlig være far.

Det afslører hans 34-årige svenske kæreste, Clara Hallencreutz, på sin Instagram-profil.

Den lille ny bliver parrets første barn.

'Ikke kun chokolade i den her mave. Kan ikke vente på at møde dig. Halvt bagt færdig', skriver den vordende mor i teksten under billedet.

På billedet kan man se hende sidde på køkkenbordet smilende, mens Fares Fares holder om maven.

Stor afsløringsfest

Og det bliver ingen overraskelse for parret, hvilket køn der ligger inde i maven og vokser. Det afslørede parret til en spontan 'kønsafsløringsfest'.

Også det kan man læse på Clara Hallencreutz Instagram-profil.

'Vi er blæst bagover af den gigantiske kærlighedsbombe fra sidste opslag (Afsløringen af graviditet red.) Hver eneste lykønskning betød så meget for os (Jeg er måske lidt hormonel, men jeg begyndte at græde som en baby) TUSIND TAK!!!', skriver hun og afslører i opslaget, at parret venter sig en lille dreng.

Parret har været sammen siden 2018.

Da Fares Fares mødte den smukke blondine, var hun netop blevet skilt fra H&M-arvingen, Nils Tham.

Fares Fares kommer fra Libanon, men flyttede som 14-årig med sin familie til Sverige.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Fares Fares og Clara Hallencreutz, men ingen af dem er i skrivende stund vendt tilbage på vores henvendelser.