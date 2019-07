Afkræfter rygtet: Vi er ikke sammen

Sarah Grünewald understreger, at skilsmissen ikke er annulleret, selvom hun er på ferie med eks'en

De nyder sommeren sammen, men lever ikke som mand og kone igen.

Sarah Grünewald er gået til tasterne for at afkræfte rygtet om, at hun og eksmanden, Rasmus Backhaus, har annulleret skilsmissen.

’Mange spørger, om Ras og jeg er sammen igen. Det er vi ikke,’ skriver hun på Facebook.

Verdens dejligste

Sarah Grünewald har i løbet af sommeren på sociale medier delt billeder, der viser de tidligere ægtefolk nyde sommeren sammen.

’Vi elsker hinanden, er de bedste venner, er på sommerferie sammen lige nu.’

’Og vi har verdens dejligste familie, som vi passer på! Opskriften for os er kærlighed, respekt, kommunikation og en helvedes masse humor,’ skriver hun yderligere på Facebook.

Under samme tag

Den 36-årige tv-vært og musikproduceren meddelte i februar offentligheden, at de skulle skilles som ægtepar, men ikke som familie.

Senere udtalte Sarah Grünewald, at hun ville foretrække at bo under samme tag som sin eksmand.

Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus blev gift for fire år siden og har sammen sønnen Luis.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Sarah Grünewald.