Aflyser bryllup: 28-årig kæreste har født

Smilene er store, men blikkene er trætte hjemme hos den 52-årige musiker og entertainer Sigurd Barrett lige for tiden.

Han og kæresten, 28-årige Heidrun Petersen, er nemlig blevet forældre til deres første fælles barn - en lille pige.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Selvom det er Sigurd Barretts sjette barn, så er oplevelsen bestemt ikke mindre stor.

- Det er en meget, meget fantastisk oplevelse. Det føles som første gang, hver gang man får et barn. Liv og død er noget af det største, der findes, og en fødsel er jo noget af det mest livsbekræftende. Det var rigtig stort at have den oplevelse sammen, for det bringer to mennesker tættere sammen, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er jo en kæmpe kraftanstrengelse at føde. Heidrun var så sej, og hun klarede det så fint. Det hele var meget lykkeligt. Man kniber sig i armen og tænker: 'kan jeg virkelig være så heldig'?, fortæller han videre.

Gik rigtig godt

Sigurd Barrett var selv med til fødslen og tog med stolthed imod sin lille datter.

- Det der med at stå ved siden og være hjælper, det er en meget stor ting, og fødslen gik rigtig godt. Det var fantastisk. Heidrun fik veer 30. maj, og så kom vi på Hvidovre Hospital. De var så søde og dygtige, og de var med til at sikre, at det hele gik godt. De har en ordning med, at man må være på et barselshotel, når man er førstegangsfødende, hvilket Heidrun jo var, så det var rigtig fint, og der kunne vi få besøg af familie, siger han.

Sigurd Barrett og Heidrun Petersen blev forlovet sidste år. Foto: Peter Hauerbach/Ritzau Scanpix

Selvom Sigurd Barrett har rundet de 52 år, så tager han tjansen som nybagt far i stiv arm.

- Heidrun er sød til at tage nattetjanserne, og det handler jo om, at det er hende, der ammer. Men jeg er indstillet på også at tage tjansen. Det er klart, at søvnen er min udfordring, for her spiller alderen selvfølgelig en rolle. Men det her vil jeg, og alderen skal ikke spille ind. Det handler om den lilles og selvfølgelig også Heidruns behov, understreger han.

Udskyder bryllup

Heidrun Petersen var sat til at føde 1. juni, hvor parret oprindeligt skulle holde deres bryllup. Men da deres lille ny kom til verden en dag før termin og dermed brylluppet, var de nødt til at revurdere de planer.

- Hun meldte sin ankomst 31. maj, så brylluppet blev aflyst og udskudt. Det ville jo have været dejligt at blive gift, men vi vil også gerne have en ordentlig fest uden veer, siger han med et grin.

Parret har allerede fundet et navn til deres lille, nyfødte pige, men på Færøerne, hvor Heidrun Petersen kommer fra, er der tradition for, at man først røber navnet til barnedåben. Det har parret valgt at efterleve.

- Der er ingen, der kender navnet ud over mig og Heidrun. Heller ikke den nærmeste familie, men vi har besluttet os. Den lille ny skal døbes 14. juli, og det kommer til at foregå på Færøerne, og det er først her, at familien får navnet at vide. Efter dåben holder vi en lang ferie i Thorshavn, hvor vi har købt et lille hus, så vi også kan få set Heidruns familie lidt mere.

Til sommer spiller 'Sigurds Danmarkshistorie' på det Kongelige Teater, og til efteråret 'Sigurd fortæller om De Græske Guder' på Østre Gasværk Teater.

Fra sit tidligere ægteskab med Winnie Merete Barrett har entertaineren fem børn. Fire piger og en dreng, der er i alderen 13-24 år. Sigurd Barrett og Winnie Merete Barrett blev skilt i 2011.