Aflyser bryllup med ung kæreste: - Det er helt droppet

Bryllupsklokkerne kommer ikke til at ringe for Pernille Nygaard og Mikkel Nielsen

Tilbage i 2017 afslørede realitydeltageren Pernille Nygaard, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Mig og min mor', at hun havde fået en kæreste.

Hun havde nemlig kastet sin kærlighed på den seks år yngre Mikkel Nielsen, som hun havde mødt på jurastudiet.

Kærligheden blomstrede hurtigt, og to måneder senere fortalte en glad Pernille Nygaard, at de var blevet forlovet og derfor planlagde bryllup i den nærmeste fremtid.

Forlovelsen er dog nu gået i vasken, og der bliver derfor slet ikke noget bryllup.

Det fortæller Pernille Nygaard til Realityportalen.

Se også: Scorer nyt stort job

Ifølge realitybaben er det noget tid siden, at parret i fælleskab tog en beslutning om, at de alligevel ikke ville giftes.

– Det er rigtigt, at forlovelsen er helt afbrudt. Det er helt droppet. Det er egentlig sket for noget tid siden, faktisk for et halvt år siden, men vi har prøvet at holde det skjult, fordi vi gerne ville have lidt privatliv, siger hun til Ekstra Bladet.

Der gik ikke mange måneder før parret valgte at blive forlovede. Nu er planerne om bryllup dog gået i vasken. Foto: Mogens Flindt

Vil ikke giftes

28-årige Pernille Nygaard ønsker ikke at afsløre, hvorvidt hun og Mikkel Nielsen stadig er kærester til trods for den brudte forlovelse, men understreger at de stadig taler sammen på jurastudiet, hvor de fortsat begge går.

- Det var meget on/off med os, og så blev vi enige om, at det nok ikke var det bedste at blive gift og at blive ved med at være forlovede, så jeg har det fint med det, siger Pernille Nygaard.

Se også: Sigmund i kæmpe brøler: - Helt ude af proportioner!

Dog er Pernille Nygaard blevet helt i tvivl om, hvorvidt hun nogensinde vil giftes.

– Jeg har nok erkendt, at jeg ikke vil giftes. Jeg synes ikke, det er noget, man behøver. Man kan godt elske én, selvom man ikke er gift. Det kan godt bare være kærlighed mellem to mennesker. Så jeg vil sige, at jeg ikke tror på ægteskab mere. For man elsker ikke hinanden mere, bare fordi man har en ring, siger hun og understreger, at hun gerne vil holde detaljerne om bruddet privat:

- Det er en meget privat sag, og det er også derfor, at jeg helst ikke vil sige for meget. Før i tiden har der jo været mange artikler om mig og mit kærlighedsliv, og derfor prøver jeg at holde det så privat som muligt denne gang, siger Pernille Nygaard, der nu fokuserer helt og holdent på jurastudiet.