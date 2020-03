Aflyser: - Jeg har mega dårlig samvittighed

Morten Kjeldgaard er kommet til skade, og det får konsekvenser for hans deltagelse i 'Vild med dans - The Musical'

Da 'Vild med dans'-stjernen Morten Kjeldgaard søndag fejrede sin 35 års fødselsdag, var den langt fra ligeså festlig, som han havde planlagt.

Forleden fik han nemlig en skade i sit knæ, og det har betydet, at han nu er nødt til at holde sig i ro.

Skaden er sket midt i en tid, hvor Morten Kjeldgaard er i fuld gang med musicalen 'Vild med dans - The Musical', og som konsekvens af sin skade, har en forestilling måttet aflyses.

'I fredagens forestilling af 'Vild med dans' lavede jeg et vrid i mit knæ, i vores allersidste dans. Jeg kunne mærke, noget var galt, men dansede videre. Efter forestillingen fik jeg is på og tog hjem', skriver han på Instagram og fortsætter:

'Jeg vågnede om natten med smerter og tog på skadestuen, hvor de kunne konstatere, at mit knæ var forstuvet. Det betyder, at enten er ledbåndet delvist blevet ødelagt eller totalt revet over (jeg håber kraftigt på det første!), men derfor måtte vi aflyse den første forestilling i går lørdag. Jeg har mega dårlig samvittighed over alle dem, der måtte tage forgæves i teatret, og jeg får desværre ikke mulighed for at være med på scenen de næste 14 dage', skriver han videre.

Morten Kjeldgaard har i mange år været med i 'Vild med dans'. Sidste år fik han en andenplads sammen med sangeren Coco O. Foto: Mogens Flindt

Så uheldigt

Til Ekstra Bladet fortæller Morten Kjeldgaard, at han med det samme kunne mærke, at der var noget galt med knæet.

- Det er simpelthen så uheldigt, som noget kan være. Det her sker kun en uge efter premieren. Jeg danser de sidste 20 sekunder af finaledansen med min partner, Lise, og så laver jeg et slide på gulvet, og jeg kan mærke, at der er et pop i mit knæ. Adrenalinen kørte jo, men jeg kunne godt mærke, at jeg var nervøs for, at der var noget galt, siger han og fortsætter:

- Jeg forsøgte at rejse mig op. Det kunne jeg godt, men jeg kunne mærke, at alt ikke var, som det skulle være. Det stak på en mærkelig måde, og jo mere kold, jeg blev, jo mere ondt gjorde det.

Morten Kjeldgaard er en del af 'Vild med dans - The Musical'. Foto: Mikos Szabo

Da Morten Kjeldgaard kom hjem, måtte han konstatere, at han ikke kunne abstrahere fra smerterne, og han tog derfor på skadestuen.

- Jeg vågnede ved, at det smertede, og der måtte jeg konstatere, at jeg ikke kunne gå. Jeg kunne ikke varme det op. Så jeg tog på skadestuen, og her kunne lægen med det samme se, at der var noget galt med ledbåndet. Jeg fik ikke en scanning, men blev bare tjekket, siger 'Vild med dans'-stjernen.

Derfor venter danseren nu på at få svar på, hvor galt det står til med hans knæ.

- Udsigten er, at vi håber, at det er den mildeste form for skade. Det vil betyde, at der er 14 dages pause. Hvis ledbåndet er ødelagt, så er det i værste fald flere måneder, siger han og fortsætter:

- Det er super ærgerligt. For lige nu er det jo min krop, jeg lever af. Jeg har også alle mulige andre ting i fremtiden, som jeg meget gerne skulle lave. Det tænker jeg selvfølgelig også over, og jeg er nervøs for, hvor lang tid det her kommer til at tage. Jeg havde også mega dårlig samvittighed over at skulle aflyse forestillingen, selvom folk siger, at det skal jeg ikke have. Der var mange, der havde glædet sig til at se mig. For eksempel var min kærestes forældre kommet fra Jylland, og så blev det aflyst, og jeg er selvfølgelig rigtig skuffet over, at det blev sådan.

Morten Kjeldgaards makker, Lise Koefoed, kom også til skade. Det skete forud for premieren, hvor hun snublede i sin kjole. Foto: Privat

Forfulgt af uheld

Det er dog ikke kun Morten Kjeldgaards uheld, der har ramt 'Vild med dans - The Musical'.

Kort inden premieren på 'Vild med dans - The Musical' kom skuespiller Lise Koefoed, der er Morten Kjeldgaards partner i musicalen, til skade og brækkede sit håndled.

- Vi er et rigtig powercouple, må man sige, griner Morten Kjeldggard.

- Lise blev ret ked af det, da hun hørte det, men nu kan man sige, at det står et-et, og så må jeg skynde mig tilbage. Det er bare så uheldigt det her. Jeg har danset mange gange med en skadet skulder og andre ting, men i det her tilfælde er det umuligt at danse. Det kan jeg simpelthen ikke. Så nu venter jeg på at få den scanning, så jeg kan få klar besked, og indtil da tager jeg den med ro.

