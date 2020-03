Aflyser: Min kone kan dø

Komikeren Lasse Rimmer har valgt at aflyse en række af sine planlagte shows som følge af udbredningen af coronavirus.

Det skriver han på sin Instagram-profil.

Ifølge Lasse Rimmer aflyser han af hensyn til sin kone, bloggeren Line Hoffmeyer, og hendes helbred. Hun har nemlig tidligere i livet fået en hjertetransplantation, fordi hendes hjerte var for stort.

'Jeg har glædet mig til at optræde i Præstø og Holbæk i denne uge. Og på Comedy Zoo i wekenden i næste uge. Jeg elsker samtidig min hustru meget højt, og hendes immunforsvar ville slet ikke tåle at blive smittet med COVID-19. Hun vil dø, hvis hun bliver smittet. Helt enkelt', skriver han og fortsætter:

'Så jeg har været nødt til at melde afbud. Jeg ville aldrig tilgive mig selv at være ham, der slæbte smitten med hjem'.

Lasse Rimmer oplyser, at han allerede har fundet en afløser for flere af de events, han har måttet aflyse.

Lasse Rimmer vil ikke løbe risikoen ved at gennemføre sit show. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mere bekymret

Line Hoffmeyer har tidligere fortalt åbent til Ekstra Bladet om, at hun lever på lånt tid på grund af sin hjertetransplantation, og at hun derfor skal passe ekstra godt på i hverdagen.

Da Ekstra Bladet fanger hende og Lasse Rimmer over telefonen, starter hun med at præcisere sin mands opslag på Instagram.

- Det er ikke en sikkerhed, at jeg ville dø. Men det ville være meget alvorligt. Det ville være et problem i højere i grad end hos andre, fordi jeg er i risikogruppen, siger hun.

- Men han er selvfølgelig mere bekymret, fordi det er man, når man står på sidelinjen, og det er folk, man har tæt på, som det kan gå ud over. Jeg kan jo også godt se, at det nok ikke er det smarteste lige nu at holde show i en fuld sal. Så han reagerer efter de råd og anbefalinger, der nu engang kommer. Han ville jo have så dårlig samvittighed, hvis han smittede mig. Men jeg tror da, at hvis ikke, han havde mig, så ville han ikke have aflyst.

Selvom Line Hoffmeyer tænker ekstra over risikoen for, at hun bliver smittet i dagligdagen, så fortæller hun, at det ikke er noget, der går hende synderligt meget på.

- Det påvirker selvfølgelig og gør, at jeg er mere forsigtig. Jeg arbejder jo på en skole, og der har jeg sagt, at jeg ikke kommer de næste dage, og jeg har også meldt fra til flere større arrangementer, og jeg kommer ikke til at tage til disco med mine veninder den kommende tid. Og så går jeg meget op i at spritte af. Så jeg tager det jo mere alvorligt end mange andre, siger hun og fortsætter:

- Ud over det tænker jeg ikke så meget over det i hverdagen. Det er ikke sådan, at jeg går rundt og bekymrer mig hele tiden eller ikke går ud. Men jeg følger udviklingen hele tiden, for det går hurtigt. Jeg er ikke bange eller nervøs, for jeg vil ikke smittes, så jeg tager mine forholdsregler.

Skal tages alvorligt

Line Hoffmeyer håber, at hun ved at fortælle om sin situation, kan få folk til at åbne øjnene for, at man skal tage coronavirus alvorligt.

- Det kunne være skønt, hvis folk tager det mere alvorligt og tog mere ansvar, for det er alvorligt for folk som mig, som er ekstra udsatte, eller folk der er syge, siger hun og fortsætter:

- Hjertepatienter, som jeg jo er, er bare ekstra udsatte. Så det er ikke noget hysteri. Man skal passe på. Der er mange kræftpatienter og folk med sygdomme i immunforsvaret, som kan være rigtig udsatte, og hvor det kan være fatalt. Så jeg håber, at folk tager deres forholdsregler, ligeså vel som jeg gør det.

Også Lasse Rimmer håber, at hans opslag kan være med til at få folk til at vågne op.

- Det handler ikke bare om Line. Det handler om folk, der er mere udsatte end os. Det er trættende at høre om, at ægtepar tager på ferie, selvom de ved, at de har risiko for at smitte. Det er udmattende. Folk skal tage det alvorligt, siger han og fortsætter:

- Vi er nødt til at forsøge at inddæmme det, så vi kan få sundhedsvæsenet med. Folk over 80 er rigtig udsatte. Hvis man holder af sine bedsteforældre, skal man tage det alvorligt, siger han videre.

